Phase 2 Coronavirus: calendrier 18 mai -1 juin

28 avril 2020, par Alessandra Caparello

Quelles sont les activités qui peuvent ouvrir en mai? C’est le Premier ministre Giuseppe Conte lors de la conférence de presse de le préciser.

Ils peuvent rouvrir Lundi 18 mai:

commerces de détail autres que ceux déjà autorisés (épicerie, hygiène personnelle, marchands de journaux, pharmacies et parapharmacies, buralistes, librairies, magasins de vêtements pour enfants et bébés)

musées et bibliothèques.

la 1er juin ce sera au tour des bars et restaurants, mais aussi des instituts de beauté, des coiffeurs et des barbiers.

Les règles concernant l’utilisation des masques et la distance sociale à au moins 1 mètre restent inchangées. Cependant, des indications et des règles spécifiques sont attendues avec une disposition gouvernementale spécifique.

Confcommercio a immédiatement réagi aux nouvelles dates de la phase 2 indiquées par le Premier ministre Conte.

«La phase 2 reporte la réouverture des établissements commerciaux, des établissements publics et de nombreuses activités touristiques et de services. Chaque jour de fermeture supplémentaire cause de très graves dommages et met les entreprises et le travail en danger ». Donc le Président de Confcommercio, Carlo Sangalli, commente les dispositions annoncées par le Premier ministre.

«Dans ces conditions – souligne-t-il – le soutien financier aux entreprises dont les indemnités non remboursables n’ont pas encore été décidées est devenu vital. Au lieu de cela, il est nécessaire d’agir immédiatement et en toute sécurité pour éviter l’effondrement économique de milliers d’entreprises “. «Nous demandons – Président Sangalli – une réunion urgente, voire très urgente, pour discuter de deux points: rouvrir d’abord et en toute sécurité; indemnités de terrain et contributions non remboursables en faveur des entreprises “