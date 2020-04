Phase 2 Coronavirus: calendrier 27 avril 4 mai

Le 4 mai 2020, le coup d’envoi célèbre phase 2 du plan du gouvernement pour endiguer les épidémies de covid-19 qui ont mis notre système économique et de santé à genoux. Le 26 avril, par un nouveau décret du Premier ministre, le premier assouplissement des mesures anti-contagion a été préparé, qui prévoit une série d’ouvertures anticipées le 27 avril.

Les réouvertures le 27 avril

En détail, lundi 27 avril, ils peuvent rouvrir entreprises et districts de fabrication situé sur le territoire national, dont l’activité est principalement destinée aux exportations et aux entreprises du secteur de la construction, uniquement pour les chantiers de détresse, l’école, les prisons et les logements sociaux.

Les travailleurs retournés à l’usine comprennent les travailleurs de l’usine FCA de Melfi (Potenza), les employés de Sevel di Atessa, une coentreprise FCA avec le groupe Psa et ceux de Whirlpool Napoli.

À partir du 27 avril, toutes les entreprises de construction travaillant sur des chantiers de construction peuvent reprendre leurs activités travaux publics cstratégies stratégiques pour le pays, concernant l’instabilité hydrogéologique, la construction d’écoles, la construction de logements publics et de pénitenciers. Ils peuvent le faire s’ils sont en mesure de respecter le protocole sur la sécurité des chantiers signé par le MIT avec les partenaires sociaux le 24 avril, en adressant une communication aux préfets.

L’impératif de réouverture est le respect des protocoles de sécurité lieux de travail.

Parmi les principales règles que je les employeurs doit adopter sur les chantiers de construction on constate un contrôle de la température corporelle qui s’il dépasse 37,5 °, entraîne l’interdiction d’accès au chantier et le respect de toutes les dispositions des Autorités et de l’employeur lors de l’accès au chantier (notamment: garder la distance de sécurité, utiliser les outils de protection individuelle mis à disposition lors des processus qui ne permettent pas de respecter la distance interpersonnelle d’un mètre et de se comporter correctement en termes d’hygiène). De leur côté, les travailleurs doivent informer rapidement et de manière responsable l’employeur de la présence de symptômes grippaux.

Les vernissages du 4 mai

Le lundi 4 mai, la phase 2 entre au cœur du jeu qui implique:

réouverture de la fabrication, de la construction et du commerce de gros fonctionnel (voici la liste des activités qui peuvent rouvrir)

possibilité de se déplacer d’une commune à une autre dans la même région pour des raisons de travail, de santé ou de «nécessité et urgence»

les parents peuvent être visités tant que l’interdiction de rassembler et d’espacer est respectée et qu’une protection respiratoire est utilisée

ouverture des parcs et jardins publics mais pas pour les aires de jeux où il n’est pas possible d’autoriser l’accès aux quotas

possibilité d’entraînement individuel à huis clos et sans rassemblements pour les athlètes, professionnels et autres, de tout sport

réouverture de la restauration mais uniquement pour livraison à domicile et à emporter.