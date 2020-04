Phase 2: nous reprendrons le travail le 4 mai et dans certains cas déjà le 27 avril

22 avril 2020, par Alessandra Caparello

Dans l’attente de la réunion de l’après-midi entre le Premier ministre Conte et les partenaires sociaux, les premières rumeurs arrivent sur les décisions qui auraient été prises par Palazzo Chigi en ce qui concerne le redémarrage des activités de production à partir du 4 mai, avec quelques exceptions individuelles à partir du 27 avril.

D’après ce qu’illustre le premier ministre Giuseppe Conte de Vittorio Colao à la tête du groupe de travail indiqué par le gouvernement concernant la phase 2, le 4 mai, vous pouvez reprendre le travail et ce n’est que pour les entreprises capables de respecter des protocoles de sécurité précis que le redémarrage pourra être avancé jusqu’au lundi 27 avril.

Parmi les conditions nécessaires au redémarrage du pays, Colao a certainement indiqué la nécessité immédiate d’un protocole pour i transport en commun, puis de mettre à jour le protocole de sécurité signé avec les syndicats le 14 mars. Surtout, la nécessité d’avoir un équipement de protection individuelle prévaut.

Parmi les secteurs de production qui ont un indice de risque moyen-faible et qui pourraient rouvrir leurs portes, on trouve l’automobile, la mode et donc le textile et l’habillement, mais aussi la métallurgie et la sidérurgie, la construction.

Nous développons un programme de réouvertures progressives qu’il est homogène au niveau national et qu’il nous permette de rouvrir une grande partie de la production mais aussi des activités commerciales en maîtrisant la courbe de contagion (…) Nous devons procéder à un assouplissement du régime actuel de restrictions et tout mettre en œuvre pour préserver l’intégrité de la notre tissu productif. Le moteur du pays doit démarrer mais sur la base d’un programme bien structuré.

Alors le Premier ministre Conte hier au Sénat lors de l’information sur Covid-19. Cet après-midi, le Premier ministre Giuseppe Conte et les partenaires sociaux, CGIL, CISL et UIL, ainsi que les représentants de Confindustria et d’autres associations professionnelles ont été convoqués par Conte à 16h30 pour une réunion par vidéoconférence.

