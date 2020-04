Piazza Affari: il y a des opportunités, comment choisir. La recette AcomeA

La bourse italienne est celle qui a les valorisations de prix les plus intéressantes en Europe: c’est ce qu’une analyse de AcomeA Sgr. En regardant la relation prix à la valeur comptableou le rapport entre le cours de bourse et la valeur comptable des capitaux propres d’une entreprise, le ratio pour le marché italien est égal à 0,85. “Cela signifie que les bourses du marché italien ont investi du capital moins d’une fois”, a-t-il écrit Giacomo Tilotta, Responsable Actions Européennes d’AcomeA.

“Maintenir une vision à long terme, à notre avis, des opportunités intéressantes peuvent émerger de l’univers de casquette moyenne et petite Italien “, a commenté Tilotta,” nous parlons de multinationales de poche, de réalités innovantes et très compétitives sur les marchés mondiaux.

Ces entreprises ont un endettement faible, des marges soutenables, une vision internationale et un management directement impliqué. Ils peuvent également se consolider – poursuit Tilotta – et donc accroître leur présence sur le marché, avec des sociétés plus petites ou avec d’autres sociétés étrangères qui traitent des valorisations plus intéressantes “.

“Certes, il y a des entreprises avec une situation de départ sous-optimale, peut-être avec un fort levier financier, qui risquent dans une plus grande mesure, mais en général à part quelques cas, sur ce front, la situation semble aujourd’hui gérable”, a expliqué AcomeA.

Quelques éléments d’entreprises bien positionnées

“Le véritable discriminant pour identifier les réalités les plus intéressantes réside dans la flexibilité du modèle économique et dans la capacité de s’adapter aux changements en cours”, a expliqué Tilotta, pour ensuite mettre en évidence la pertinence des aspects liés à la technologie et aux télécommunications.

Lors des rencontres entre AcomeA et les entreprises «il y a eu beaucoup de discussions sur la demande croissante de services liés au monde de technologie et de télécommunications, sur lequel reposera le nouveau paradigme de croissance, “a-t-il dit,” une grande importance a été accordée au phénomène de numérisation qui obligera les entreprises à accélérer vers un processus de conversion sur le marché en ligne, qui déterminera le succès d’une entreprise par rapport aux autres “.

La suggestion d’AcomeA est donc de «Diversifier choisir non seulement des entreprises à partir d’un profil d’entreprise solide et résilient “à travers” une sélection de titres au sein de ces secteurs apparemment plus vulnérables, dont les évaluations peuvent cependant représenter un support important pour un rendement intéressant à moyen-long terme “.