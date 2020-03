Piazza Affari, la pire session de l’histoire. Lagarde enflamme les marchés, s’étale à 262

Un rouge profond pour Piazza Affari aujourd’hui avec l’indice Ftse Mib terminant le trading avec une baisse de -16,92%, le pire résultat jamais enregistré pour la place financière italienne.

Quelques déclarations du La gouverneure de la BCE Christine Lagarde publié lors de la réunion de politique monétaire de la BCE. En particulier, celui relatif aux spreads sur les titres publics.

Répondant à une question sur l’Italie, Lagarde au milieu de l’urgence du coronavirus a déclaré: “Nous ne sommes pas là pour réduire les spreads, ce n’est pas notre métier“En référence à l’élargissement de l’écart BTP-Bund qui atteint désormais 261. Après ce communiqué, les ventes sur les marchés, qui perdaient déjà près de 10%, ont considérablement augmenté.

Bref, une décision arrière de la Banque centrale européenne par rapport à la direction précédente de Mario Draghi qui, avec son fameux “tout ce qu’il faut”, s’était adressé à tout le monde pour dire que la BCE est prête à tout pour défendre l’euro.

D’un autre côté, c’est Lagarde elle-même qui a déclaré que sa banque centrale ne reproduirait aucun schéma défini. Et l’annonce d’aujourd’hui l’a certainement confirmé.

En outre, l’affirmation répétée du gouverneur de la BCE selon laquelle ce qui est vraiment nécessaire est “une politique budgétaire ambitieuse, coordonnée et immédiate“Est une double reconnaissance que la politique monétaire est désormais impuissante et qu’une approche monétaire et budgétaire coordonnée n’est pas en discussion aujourd’hui.

Au-delà de toutes les mesures mises en place aujourd’hui par Francfort ont donc été jugées totalement inefficaces pour faire face à la situation économique difficile déclenchée par la propagation du coronavirus.

La BCE, contrairement à ce qui a été fait par la Banque d’Angleterre et la Fed, a choisi de laisser les taux inchangés, tout en augmentant les achats du programme d’assouplissement quantitatif, avec un plan d’achat net supplémentaire de 120 milliards d’euros d’ici la fin de l’année. « année.

selon Samy Chaar, économiste en chef de Lombard Odier «Cette décision est positive pour le stress du crédit, mais probablement pas suffisante pour surprendre les marchés. Les 120 milliards d’euros supplémentaires ajoutent environ 10 à 15 milliards d’euros par mois aux 20 milliards d’euros déjà en place. Donc une augmentation des achats mensuels à environ 30-35 milliards d’euros, contre 80 milliards d’euros lorsque la BCE poursuivait le maximum d’assouplissement quantitatif de 2015 à 2018 “.