Piazza Affari, les opportunités après la vague de ventes

La crise contemporaine de l’offre et de la demande qui accompagnera les semaines caractérisées par les mesures anti-coronavirus rapporte la résistance des entreprises européennes et américaines au centre de l’analyse financière. Quelle est la dette sur les épaules des entreprises? Est-ce un poids durable dans cette phase de ralentissement? Quelle comparaison entre la situation actuelle et celle de 2008? Comme le souligne une note de Antonio Amendola, co-manager de l’Italie et de l’Europe AcomeA Sgr«Si l’on prend en compte la part de la dette« à risque », avec un Ebit inférieur aux charges d’intérêts, les entreprises européennes, grandes et moyennes-petites, ont un meilleur profil qu’en 2009».

Aux États-Unis, cependant, la dette est plus élevée qu’en 2009 pour les petites et moyennes entreprises, tandis que les grandes, selon les données du Fonds monétaire international, sont dans une position de moindre stress. Le poids de la dette des entreprises est également inférieur à celui de la crise financière au Japon; tandis que la situation est similaire au Royaume-Uni et plus vulnérable en Chine.

L’analyse sur les entreprises italiennes

“Les sociétés qui composent l’indice Ftse Mib ont une dette égale à 5,9 fois l’Ebitda, celles appartenant au Ftse Mid Cap 3,6 fois et celles appartenant au Ftse Small Cap 2 fois”, a écrit Amendola, “comme on peut le constater, les indices Mid et Small cap, plus liés à l’économie réelle, montrent une certaine constance dans le temps avec des phases de «de-leverage» tandis que le Ftse Mib, expression majeure des ETF et des stratégies quantitatives / algorithmiques, montre une tendance plus volatile. “

Le ratio cours / bénéfice des sociétés qui composent la liste Ftse Mib, après la forte correction des derniers jours, est tombé à 9,3, tandis que celui des indices Mid et Small Cap est respectivement de 11,7 et 8,6 – signe que sont en moyenne plus “chers” dans cette phase. “La caractéristique historique du trading” premium “typique des indices des moyennes et petites capitalisations semble avoir presque complètement disparu”, a commenté Amendola.

Les multinationales de poche et une “pincée de patriotisme”

“Sur le plan opérationnel, nous profitons de ce moment pour augmenter l’allocation d’actifs de nos fonds et compléter les positions des entreprises les plus solides, caractérisées par une présence internationale et un modèle économique polyvalent et agile”, a expliqué Amendola, “nous ne vivons pas des jours facile, mais c’est précisément dans ces moments que se créent les meilleures opportunités sur les marchés “.

En particulier, Amendola identifie les opportunités dans le secteur des petites et moyennes entreprises qui ont déjà franchi une étape d’internationalisation (“multinationales de poche”). Un secteur qui “offre d’innombrables opportunités d’entrée”.

“Une pincée de patriotisme également sur les marchés ne gâcherait pas en ces occasions où nous sommes tous appelés à faire notre part”, a conclu Amendola.