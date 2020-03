PIB réel et PIB nominal

Dans le calcul du PIB, nous trouvons deux possibilités:

Lorsqu’une année est déterminée comme l’année de base, elle est appelée PIB réel ou PIB à prix constants.

En revanche, si les prix de cette année sont utilisés, le PIB obtenu est appelé PIB nominal ou PIB aux prix courants.

Quelle est la différence entre le PIB nominal et le PIB réel?

Bien que nous entendions généralement le concept de produit intérieur brut sans plus tarder, il est nécessaire de savoir qu’est-ce que le PIB nominal et le PIB réel car en fonction de ce qui est calculé, nous obtiendrons des résultats différents et, en plus, nous devrons faire une interprétation différente.

Lorsque le PIB baisse, cela peut être dû à la baisse des prix ou à une baisse de la production du pays. Par conséquent, ces concepts sont essentiels pour savoir quelles sont les causes des augmentations ou des diminutions du PIB. Voyons ce que chacun est.

D’une part, le PIB réel fait référence à valeur que toute la production d’un pays a à prix constants, c’est-à-dire que les variations de prix qui se produisent dans le temps, du fait de l’inflation, de l’offre, de la demande, etc., ne sont pas prises en compte. Cela permet de faire comparaisons entre produits et services produits par un pays, isolé des différences de prix qui peuvent survenir à différentes périodes, qui nous permet de voir à quel point l’économie croît réellement.

D’un autre côté, le PIB nominal oui qui prend en compte la changements de prix survenus au cours d’une période pour calculer la valeur de production de ce territoire. C’est pourquoi il utilise les prix du marché et valorise l’inflation ou la déflation pour calculer la valeur de tout ce qui s’est produit au cours de cette année ou de ce trimestre.

Quelles sont les formules pour calculer le PIB réel et le PIB nominal?

Il calcul du PIB nominal, qui se réfère à la valeur des biens et services produits en tenant compte des changements de prix peut se faire de trois manières différentes selon les différentes données utilisateur. Pour cela, nous vous recommandons de consulter le post complémentaire que nous avons pour cela: comment calculer le PIB à travers les 3 façons, où vous pouvez facilement voir chacune et chacune des possibilités.

D’un autre côté, nous allons expliquer ici comment obtenir le PIB réel. Vous devez savoir que vous aurez besoin de deux données spécifiques: le PIB nominal et le déflateur du PIB. De cette façon, le formule pour calculer le PIB réel ressemblerait à ceci:

PIB réel: PIB nominal / Déflateur du PIB

Il Déflateur du PIB C’est un index qui nous permet connaître la variation des prix dans un pays pendant un certain temps. Il ressemble à l’IPC mais ne fait référence qu’aux prix des produits et services de consommation. Pour lui, la relation entre le PIB nominal et le déflateur nous donnera la valeur du produit intérieur brut réel pour valoriser la croissance ou la diminution de la production.

En conclusion, nous savons déjà qu’est-ce que le PIB réel et nominal et comment sont-ils calculés. Nous pouvons maintenant effectuer nos calculs pour obtenir ces indices et les évaluer pour comprendre le développement de l’économie nationale de chaque pays.

