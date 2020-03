Pierre Fillon met en lumière la situation du WEC avant COVID-19

La crise de la pandémie COVID-19 Il a révolutionné le dernier tronçon de la saison WEC 2019-2020. Avec 1000 Sebring Miles annulés, 6 Heures de Spa reportées et 24 Heures du Mans reportées à septembre, ACO est confronté à une situation quelque peu compliquée, puisqu’il déplace à ce jour le classique de la résistance française signifie retarder le début de la saison 2020-21 et donc les débuts des prototypes hypercar (LMH). De plus, la nouvelle date des 24 Heures du Mans cela nécessite également une modification du calendrier des European Le Mans Series (ELMS).

Pierre Fillon, président de l’ACO, a tenté d’expliquer la situation: “ACO n’a jamais eu à faire face à une telle situation. Des circonstances sans précédent nécessitent des mesures exceptionnelles. Nos plans ont explosé et pendant plusieurs semaines il n’y aura pas d’événement. Une autre solution serait naïve. Nous avons pris une décision anticipée pour les 24 Heures du Mans et pour le test de moto afin que les deux événements puissent être joués d’affilée. C’était difficile de tout rentrer, mais nous essayons de garantir le meilleur résultat possible pour tout le monde. La reprogrammation d’un événement, même à plusieurs reprises, est toujours meilleure que son annulation totale. “

Les 24 Heures du Mans en 2020 se prolongent en septembre

Au-delà des 24 Heures du Mans, Fillon précise: “Nous discutons avec chacun et toutes les personnes impliquées pour révéler à quoi ressembleront les saisons WEC et ELMS. Il s’agit d’une tâche commune qui implique des concurrents, des partenaires, des fédérations et des circuits. Nous avons une unité spéciale qui travaille sur cet aspect car établir un calendrier en quelques mois est une tâche complexe. À la fois, nous attendons également la pandémie et les restrictions qui existent dans chaque pays. C’est quelque chose que nous devons surveiller car nos concurrents viennent du monde entier et doivent concourir normalement pour que tout ait du sens. “