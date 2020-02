Pimco: les entreprises doivent être plus attentives aux objectifs de développement durable

Malgré l’attention portée à objectifs de développement durable (ODD) est répandu parmi les entreprises, il n’y en a pas encore beaucoup qui se sont fixé des objectifs quantitatifs, ce qui indique que certaines d’entre elles ont du mal à traduire les bonnes intentions en pratique.

C’est ce qui ressort d’une analyse menée par PIMCO, qui a récemment réalisé une étude qualitative des informations des entreprises sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (Objectifs de développement durable ou ODD) en analysant les rapports de plus de 240 émetteurs financiers et non financiers.

En entrant dans le détail de l’étude, ce qui ressort est:

les entreprises sont attentives aux objectifs ODD: 63% les intègrent dans leurs rapports et 39% d’entre elles associent leurs activités à des objectifs spécifiques.

malgré l’accent mis sur ces objectifs, seulement 19% des entreprises qui les incluent dans leurs rapports fixent des objectifs quantitatifs pour atteindre ces objectifs, démontrant que nombre d’entre eux ont du mal à traduire les bonnes intentions en pratique.

Selon les experts de Pimco:

«Aujourd’hui plus que jamais, il est important que les investisseurs en aient un ensemble d’indicateurs standard pour mesurer les performances de durabilité afin de comparer la contribution des différentes entreprises à la réalisation des objectifs des ODD. Cependant, il est encourageant de savoir qu’il existe des directives qui indiquent aux émetteurs comment aligner les mesures sur les besoins des investisseurs.

Les émetteurs peuvent améliorer les pratiques de déclaration en se concentrant sur la meilleure façon d’appliquer leurs compétences pour atteindre les ODD. Il est préférable d’identifier les ODD les plus pertinents pour l’entreprise plutôt que de publier des informations génériques sur tous les objectifs. Enfin, les rapports conformes aux meilleures pratiques devraient inclure des cibles pour atteindre les objectifs d’ici 2030, démontrant que l’entreprise prend les ODD au sérieux. Il ne s’agit pas de fixer des objectifs particulièrement lourds car il est possible de partir des données de durabilité déjà disponibles.

Quels sont les ODD

Les ODD font partie de l’Agenda 2030, le programme d’action des Nations Unies pour le développement durable qui comprend 17 objectifs et 169 cibles à atteindre d’ici 2030, un appel universel à un changement positif qui a été approuvé par les 193 pays membres des Nations Unies en 2015.

Les ODD ont été adoptés pour la première fois en 2015 et leur attrait réside dans l’harmonisation de trois aspects – l’inclusion sociale, la protection de l’environnement et la croissance économique – qui fournissent un cadre international pour le développement durable. Ce sont des objectifs ambitieux qui visent à vaincre la pauvreté et la faim, à lutter contre la dégradation de l’environnement et à promouvoir une vigilance rigoureuse sur des questions telles que la corruption.

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a estimé que des investissements annuels compris entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars sont nécessaires pour atteindre les objectifs au cours de la période 2015-2030; étant donné les ressources limitées des gouvernements, des agences internationales et des organisations civiles, les capitaux privés joueront un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs.

“Malgré la pression croissante exercée sur les émetteurs privés pour qu’ils contribuent aux ODD, nous pensons que les progrès globaux dans le secteur privé sont insuffisants pour assurer la mise en œuvre du Programme 2030. De nombreux investisseurs souhaitent allouer plus de capital à des entreprises plus alignées sur les ODD, mais les niveaux actuels de rapports rendent difficile la mise en pratique de ces intentions.

L’une des principales difficultés concerne l’identification et le développement de paramètres adéquats et comparables qui permettent aux investisseurs d’évaluer l’impact de leurs décisions d’allocation de capital, car de nombreux schémas de référence pour la communication des ODD visent à combler l’écart entre les ambitions et la mise en œuvre sont encore à un stade précoce de développement “, a déclaré Pimco.

Communication à améliorer

Compte tenu de l’importance croissante des objectifs de SDG, PIMCO souligne l’importance d’améliorer la communication. “La plupart des entreprises qui font référence aux ODD dans leurs rapports mettent l’accent sur leur contribution positive. Bien qu’il soit important de divulguer les initiatives en cours qui encouragent un changement positif, en tant qu’investisseurs, nous apprécierions également plus de détails et de données quantitatives sur:

Stratégies commerciales liées aux ODD: nous suggérons aux émetteurs de lier la contribution des ODD à la valeur financière à long terme de l’entreprise. Il s’agit de savoir comment l’entreprise peut utiliser au mieux ses compétences et capacités, ainsi que ses produits et solutions, pour l’aider à atteindre ses objectifs. Il existe des outils et des ressources spécifiques pour les différents secteurs qui peuvent y contribuer.

ODD qui ont le potentiel d’avoir le plus grand impact: les entreprises devraient prioriser les objectifs des ODD les plus pertinents pour leur entreprise et ceux par rapport auxquels ils peuvent obtenir le plus grand impact social. L’évaluation des risques pour les personnes et l’environnement doit être réalisée tout au long de la chaîne de valeur de l’entreprise pour être sûr de l’impact social et environnemental positif.

Objectif à atteindre d’ici 2030: les objectifs démontrent le sérieux de l’engagement de l’entreprise à optimiser les stratégies de création de valeur financière, environnementale et sociale.

Il est courant de partir des données déjà collectées et de les développer ultérieurement. ”

Lisez aussi sur le même thème:

Pimco voit dans les obligations la “nouvelle normalité” de l’investissement Esg

Pimco, l’heure des obligations ESG est arrivée

ESG: les facteurs qui expliquent le succès des investissements durables selon Pimco

Pimco: un espace pour l’ESG parmi les obligations

Le premier concours photographique dédié à l’ESG avec Pimco a commencé