Pimco, proche des émetteurs obligataires durables

Nous avons rencontré Alessandro Gandolfi, directeur général et directeur de Pimco pour l’Italie, lors de la présentation du CFO Taskforce du Pacte mondial des Nations Unies, la première initiative internationale qui voit la participation des directeurs financiers des sociétés qui émettent des obligations pour promouvoir la finance durable afin d’atteindre les 17 objectifs (Objectifs de développement durable, ODD) fixés par le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Dr Gandolfi, Pimco est l’une des principales sociétés de gestion de placements obligataires au monde, pourquoi êtes-vous un sponsor de cette initiative?

«La question de la durabilité se fait également de plus en plus sentir sur le marché obligataire. La réalisation des objectifs (ODD – Objectifs de développement durable) fixé par l’ONU nécessite de nouveaux investissements qui seront financés précisément par des émissions obligataires dédiées puis placés sur les marchés internationaux.

De notre observatoire, nous constatons que le rythme d’évolution vers des investissements durables continue de s’accélérer à un rythme soutenu, à tel point que les émissions d’obligations vertes, c’est-à-dire les obligations destinées à financer des projets ayant un impact positif sur l’environnement et le climat, continuent d’augmenter. Cependant, nous pensons qu’il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les investisseurs et les émetteurs, qui va au-delà du seul domaine des obligations vertes, pour renforcer le changement et encourager la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

En ce sens, Pimco, compte tenu de sa taille et de son expertise en matière de revenu fixe, est un partenaire naturel pour les sociétés qui émettent des obligations “.

Dans ce sens, quel rôle jouent les directeurs financiers des entreprises?

“Sur le marché obligataire, l’interlocuteur idéal pour parler de durabilité est le CFO car son rôle naturel est d’évaluer les risques potentiels du problème ou la capacité réelle de l’entreprise à soutenir le financement même dans des conditions défavorables. Mais pas seulement ça.

En émettant des obligations dites “ SDG ”, l’entreprise doit communiquer lequel des 16 Principes des Nations Unies (le 17 est une note de l’éditeur de collaboration public-privé) elle souhaite poursuivre et comment elle entend assurer son partage et sa vérification continue avec les investisseurs.

Le degré de réalisation au fil du temps duObjectif ODD il doit également être cohérent avec la durée des titres émis et le niveau des coupons versés à l’investisseur “.

Quel rôle les gestionnaires de fonds communs de placement jouent-ils pour aider à atteindre les objectifs de durabilité fixés par les Nations Unies?

«Comme je viens de le dire, nous aurons un dialogue de plus en plus continu avec les sociétés émettrices d’obligations pour comprendre et surveiller également les objectifs en matière de développement durable.

En ce sens, le monde de la finance peut servir de catalyseur pour l’intérêt des entreprises à atteindre les objectifs fixés.

Chez Pimco, nous ne sommes pas intéressés à faire la liste des entreprises les plus vertueuses ou les moins vertueuses, mais nous sommes intéressés à traiter avec tout le monde pour bien comprendre comment chaque entreprise que nous surveillons a l’intention de modifier ou même d’adapter son modèle d’affaires pour s’aligner sur la réalisation des principes qui ils deviennent des demandes de leurs clients ou parties prenantes.

En fait, lors de l’évaluation de la durabilité d’une entreprise, le plus important est tout d’abord la la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices durables à long terme». Pour cette raison, il est également nécessaire de considérer que tout changement que vous entendez adopter dans votre modèle d’entreprise et visant à rendre l’entreprise plus «durable», ne néglige pas l’impact social qui en découle. Le souci de poursuivre la durabilité, qui est peut-être trop acclamé, devient donc pour nous les investisseurs un élément important à surveiller pour une performance qui est destinée à durer. “

La question de la durabilité présente-t-elle des avantages compétitifs pour les entreprises?

“Pour respecter objectifs de développement durable les obligations du futur devront être calibrées en tenant compte d’un univers d’objectifs plus complexe qui, en plus de l’environnement, traite également de questions plus sociales et de gouvernance (par exemple le thème de l’inclusion des catégories minoritaires aujourd’hui). Les entreprises qui s’attaqueront à ces aspects dans le temps et de manière crédible se concentreront davantage sur des plans d’affaires durables, car elles attireront des intérêts et des compétences plus variés.

Fondamentalement, ils seront plus orientés objectifs à plus long terme par rapport à ceux qui se concentrent plutôt uniquement sur des résultats immédiats face à des coûts «cachés», que l’investisseur à long terme devra tôt ou tard payer.

Cela signifie que nous devons examiner plus attentivement ce type d’émetteur, plutôt que les sujets qui n’apportent que le «profit» comme dot mais sans le «but» relatif.

Quels critères utilisez-vous pour évaluer si une obligation répond aux objectifs de durabilité?

“Pour le moment il n’y a pas de norme mondiale pour certifier une obligation comme durable. C’est précisément pour cette raison qu’une discussion permanente avec les directeurs financiers des sociétés qui émettent des obligations durables est nécessaire “.

Lisez aussi sur le même thème:

ESG: les facteurs qui expliquent le succès des investissements durables selon Pimco

Pimco: un espace pour l’ESG parmi les obligations

Le premier concours photographique dédié à l’ESG avec Pimco a commencé