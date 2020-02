Pimco voit dans les obligations la “nouvelle normalité” de l’investissement Esg

Une grande partie de l’attention reçue des investissements inspirés par les critères de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) s’est concentrée sur le front de l’équité. En particulier, les stratégies «d’investissement durable» qui prévoient l’exercice de droits de vote pour influencer directement les choix des entreprises ne peuvent avoir pour prémisse que l’acquisition d’actions de propriété. Par ailleurs, l’attention accrue portée aux actions est due à une plus grande disponibilité des indices de recherche et de référence. Selon le géant des investissements obligataires Pimcocependant, le paradigme est déjà en train de changer: investir dans des obligations, en fait, pourrait devenir de plus en plus un outil puissant pour diriger et encourager des changements positifs en termes de durabilité – même si le prêt obligataire ne donne pas son mot à dire dans les décisions de l’entreprise.

“Nous pensons qu’une «nouvelle normalité ESG» est possible avec le lien au centre de l’univers de l’investissement durable, ce qui pourrait à terme étendre le financement lié aux questions ESG des milliards actuels aux billions de dollars par an, nécessaires pour préserver la solvabilité d’un pays ou d’une entreprise à long terme “, écrit-il dans une note de commentaire Gavin Power, Responsable des affaires internationales et du développement durable.

Une “nouvelle normalité” qui ne peut être favorisée “que par la quantité sans cesse croissante de preuves qui montrent, par exemple, que les entreprises capables de gérer et d’intégrer efficacement les questions de durabilité obtiennent une série d’avantages concurrentiels, dont l’efficacité. les ressources et les coûts, les gains de productivité, les nouvelles opportunités de revenus et de produits et les avantages de la réputation. “

La croissance des obligations Esg

«Sur le front de l’approvisionnement et de l’innovation produit», a déclaré Power, «les titres à revenu fixe ESG s’accélèrent. Plusieurs gestionnaires d’actifs et boutiques d’investissement conventionnels ont lancé – ou sont en préparation – de nombreux fonds obligataires ESG. “

Un fort élan pour l’attention aux questions environnementales et sociales est venu en 2016, lorsque les Nations Unies ont adopté à l’unanimité le 17 SDG, c’est-à-dire Objectifs de développement durable – que de nombreux émetteurs adoptent et intègrent dans leurs politiques d’entreprise.

L’ONU, rappelle Power, estime qu’entre 3 et 5 billions de dollars seront nécessaires pour atteindre les ODD d’ici 2030, et que la plupart de ces investissements devront provenir du secteur privé.

“La nature à long terme de la Sdg – avec l’échéance de 2030 – et le fait qu’une grande partie du financement (surtout du côté souverain, mais pas seulement) devra se référer à des investissements et des projets environnementaux et sociaux à long terme impliquent que la les instruments de dette pourraient être particulièrement adaptés », explique le responsable du développement durable de Pimco. “Par conséquent, nous voyons la possibilité d’un marché florissant des «obligations Sdg» émises par des entités souveraines, des banques de développement et des entreprises, qu’elles soient de nature générique ou ciblées par thème sur un ou plusieurs objectifs spécifiques». Des titres comme, par exemple, le «gender bond» émis par la Banque asiatique de développement fin 2017, rappelle Power.

Comment les émissions d’obligations peuvent-elles affecter les politiques de l’entreprise et guider les décisions? Selon Power, il faut tenir compte du fait que, contrairement à ce qui se passe en bourse, les émetteurs retournent souvent sur le marché obligataire pour refinancer la dette arrivant à échéance ou trouver de nouveaux fonds.

“Cela offre aux investisseurs obligatairesoccasion extraordinaire d’identifier les risques, d’engager un dialogue avec les émetteurs et de nouer des relations susceptibles d’influencer le changement. Nous sommes d’avis que l’investissement ESG ne se limite pas à la collaboration avec des émetteurs qui ont déjà une approche profondément intégrée des facteurs ESG – conclut Power – mais qui envisage également un engagement avec ceux qui souhaitent améliorer leurs initiatives et sont prêts à collaborer avec prêteurs à atteindre leurs objectifs. Nous pensons que l’intégration de l’analyse ESG dans les portefeuilles obligataires peut générer des rendements intéressants à long terme tout en produisant un impact social positif. Il n’est pas certain qu’une chose exclue l’autre, et le marché commence à s’en rendre compte. “