Pir est le moteur des PME sur AIM Italia: la photographie d’Assogestioni

2017 a été une année record pour i Pir, avec 11 milliards d’entrées nettes contre 60 sur l’ensemble du marché, alors que l’année suivante, 2018 a été particulièrement difficile en raison d’un marché négatif mesuré par la performance de l’indice FTSE MIB. Mais malgré cela, les PIR ont suivi le rythme en enregistrant une collecte positive de 4 milliards, tandis que le reste du marché a plutôt signalé une collecte négative de 7 milliards.

PIR: la collection sur trois ans

C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par le bureau de recherche Assogestioni qui photographie les Plans d’épargne individuels, à partir des données relatives à l’instrument collectées dans les trois ans à compter de son lancement en 2017 jusqu’à fin décembre 2019. Rien que l’année dernière, précise l’association dirigée par Tommaso Corcos, Ce fut une année particulière car elle a été caractérisée par des mesures réglementaires en contraste avec la norme originale de 2017, qui rendait inaccessible l’investissement dans les fonds ouverts conformes à Pir existants jusqu’à ce moment, avec pour résultat que les seuls qui ont la possibilité de Pir était les abonnés de Pir au cours des deux années précédentes.

En fait, la collecte pour 2019 a été presque négative, malgré l’intonation positive des marchés mondiaux en reprise nette par rapport à 2018. Fin 2019 i Fonds conformes aux pirates 69 pour 18,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion et représentent environ 2% du marché italien des OPCVM.

En ce qui concerne la conformité des PIR existants aux restrictions introduites début 2020 avec la réglementation Pir 3.0 au 31 décembre, la limite de 70% est largement dépassée: 81% du portefeuille est investi dans des instruments émis par des sociétés italiennes.

Quant aux deux sous-plafonds, celui de 25% est largement dépassé avec un pourcentage de 55% et 7,2 milliards du montant investi – 30 points de plus que la limite imposée par la législation.

La limite de 5% est également largement dépassée: 16% et 2 milliards d’investissements dans des sociétés de petite capitalisation, l’AIM et concernant des sociétés non cotées.

réoù et comment les Pirs investissent

Ventilant le total de 18,7 milliards, 9 milliards sont des actions émises par des sociétés italiennes, environ 6 milliards sont des obligations d’entreprises en Italie, 3,6 milliards sont d’autres instruments – principalement des espèces et des obligations d’État italiennes. En référence aux actions détenues par les Pirs, la composante mid cap domine plus de 9 milliards (4,3 milliards), suivie des sociétés de la Ftse Mib (environ 4 milliards), puis des petites capitalisations (505 millions) et de l’AIM (281 millions ). Enfin, la part des sociétés non cotées équivaut à environ 70 millions.

En ce qui concerne l’impact des PIR en termes de fonds propres sur le flottant des différents marchés d’actions italiens, ces fonds – souligne l’enquête Assogestioni – détiennent 4,3 milliards de moyennes capitalisations, ce qui représente 10% du flottant total (45 milliards) . Ils détiennent 505 millions sur 6,6 milliards de petites capitalisations, soit 8%. 281 millions sur 2,4 milliards, soit 12%, sont investis dans AIM, le marché des PME à fort potentiel.

Les PIR détiennent 34 millions d’euros d’entreprises cotées à l’AIM en 2019, réparties entre SPAC et traditionnelles. L’enquête Assogestioni révèle également que depuis 2017 plus de 80 introductions en bourse ont été enregistrées pour un total de flux collectés d’environ 3 milliards, témoignant du fort intérêt des PME pour la cotation des entreprises à fort potentiel sur le marché, et un gros coup de pouce pour les flux arrivés sont venus du Pir dans les trois années de vie.

Qui sont les souscripteurs

Un million d’Italiens souscrit aux fonds Pir et en ce qui concerne le montant investi, compte tenu des limites d’investissement – un maximum de 30 mille euros par an et 150 mille euros au cours des 5 années au cours desquelles ils sont tenus de ne pas aliéner l’investissement pour accéder à l’avantage fiscal – dans l’ancien sur deux ans, 65% des abonnés semblent avoir investi jusqu’à 15 milliers d’euros, tandis que 28% atteignent 30 milliers d’euros. Seulement 6% pour cent ont investi plus de 30 000 euros en profitant de toutes les lignes de crédit disponibles au cours des deux premières années.

Enfin, la comparaison des caractéristiques personnelles des abonnés des fonds Pir par rapport au reste des fonds montre un pourcentage d’hommes plus élevé (56% contre 53%) et une tendance d’investissement plus forte des abonnés du Nord-Est (28% contre 25 %).

En ce qui concerne les tranches d’âge, les centrales sont stables tandis que les plus de soixante-cinq – qui sont en tête du classement des investissements en fonds non conformes avec 20% – diminuent à 14% pour le Pir.