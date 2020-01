Pir, pour Borsadelcredito le nouveau modèle peut encore être amélioré

la Réforme PIR entrée en vigueur début 2020, elle a permis de réduire les contraintes qui, dans l’évolution précédente de l’instrument, avaient en fait freiné la diffusion des plans d’épargne individuels. En particulier, l’élimination de la partie du portefeuille qui devait être destinée au capital-risque (3,5%) a permis de relancer l’émission de nouveaux PIR, avec une estimation pour 2020 de 2 à 3 milliards d’entrées nettes (après le chiffre négatif de près d’un milliard l’an dernier).

Né à pour faire circuler la liquidité des ménages vers les petites et moyennes entreprises italiennes, contre un avantage fiscal significatif si le titre est maintenu pendant au moins 5 ans, le plan d’épargne individuel continue, même dans la dernière formulation, à être discuté. Le bureau d’étude de la plateforme de prêt P2P Borsadelcredito.it, spécialisée dans le crédit aux petites et moyennes entreprises, est intervenu dans ce débat.

Pir, un modèle qui pourrait être étendu

Le marché, qui avait levé 15 milliards d’euros entre 2017 et 2018 et qui en 2019 avait perdu un peu moins d’un milliard, a redémarré et pour l’année les estimations se situent entre 2 et 3 milliards . Grâce à la nouvelle réforme, les sociétés de gestion ont poussé un soupir de soulagement notamment pour l’élimination du capital-risque, sur lequel, étant un actif non liquide et pour lequel il n’y a pas de Nav à surveiller, il a été difficile de composer des paniers Ucits conforme.

« Dell ‘exclusion forcée des PME consolidées – micro et petites, déjà hors du radar des banques et de la bourse et qui sont le client privilégié des prêts P2P – peu ou rien n’a été dit “, dit Borsadelcredito,” probablement, avec le recul, les PIR FinTech ne fonctionneraient pas et ce qui s’est passé avec le tenter de mettre le capital-risque dans les paniers. “

Par conséquent, «Compte tenu du sous-développement de la bourse et des coûts de recherche élevés pour les sociétés de gestion d’actifs sur les sociétés à faible investissement, la les temps semblent mûrs pour penser à des outils de type PIR dédiés à cette énorme tranche de production hors du jeu aujourd’hui. ” Ou «de la partie la plus faible de notre industrie, celle qui peine le plus à trouver des canaux de financement et qui représente le principal destinataire des services offerts par BorsadelCredito.it. Ainsi que celui auquel le petit épargnant italien pourrait redonner du gaz, avec des avantages pour tous “.