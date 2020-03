Pirelli contraint de supprimer 1 800 pneus après l’annulation du GP d’Australie

À chaque Grand Prix de Formule 1Pirelli déplace un peu moins de 2 000 pneus secs et humides pour couvrir l’activité des dix équipes et 20 pilotes. Environ 500 d’entre eux correspondent à des composés mouillants et il est courant qu’ils soient jetés à la fin de chaque événement, qu’ils aient été utilisés ou non.

Cependant, cette fois Pirelli til faudrait 100% des pneus à recycler déplacés en Australie, car la confirmation de l’annulation du Grand Prix est arrivée trop tard et tous étaient déjà montés sur les pneus respectifs.

“Le problème est pour les pneus qui sont déjà installés, car dans ce cas, ces pneus vont être jetés”

“Nous avons fini de monter les pneus jeudi après-midi, puis nous avons dû tout retirer”, confirme Mario Isola sur Motorsport.com. «Les pneus pour Bahreïn et le Vietnam sont déjà là, mais ce n’est pas un problème. Nous utilisons le fret maritime pour la plupart des pneus et ils sont dans des conteneurs à contrôle thermique. C’est comme les avoir dans un entrepôt, il n’y a pas de différence pour eux. S’il y a un changement dans le calendrier, nous pouvons les utiliser.

Cependant, ceux qui étaient destinés à être utilisés à Melbourne ne peuvent pas être réutilisés, car ils doivent être démontés pour se déplacer et cela peut provoquer des défauts ou des ruptures. «Le seul problème concerne les pneus déjà installés, car dans ce cas, ces pneus vont être mis au rebut. À l’heure actuelle, la limite est que lorsque nous retirons un pneu de la jante, nous mettons une pression sur le talon et, évidemment, nous ne savons pas si nous pouvons remettre le pneu en raison du niveau de forces agissant sur ces pneus.. Nous ne voulons donc prendre aucun risque », a confirmé le directeur technique de la marque italienne.

C’est un problème dans les Grands Prix qui se déroulent en dehors de l’Europe, mais le transport dans lequel ils se déroulent sur le vieux continent ne posera pas un tel problème, explique Isola. “Pour les événements européens, nous pouvons les prendre, parce que si nous ne les utilisons pas, nous les gardons serrés et chargeons nos camions. À l’avenir, et en gardant à l’esprit que nous aurons un fournisseur unique et une conception de pneu standard, nous essaierons de travailler ensemble pour trouver un moyen de mettre et de retirer les pneus et de les réutiliser. Mais nous devons nous assurer que nous ne prenons aucun risque.

Et qu’en est-il des pneus mis au rebut? Pirelli les recycle en générateurs électriques. «Nous avons écrasé les pneus pour les mettre dans moins de conteneurs et les avons renvoyés au Royaume-Uni, où nous les avons recyclés dans une cimenterie près de Didcot. Nous les brûlons à des températures élevées et créons de l’énergie, mais pas de pollution. Nous étudions de nombreuses façons de recycler les pneus F1, mais pour le moment, c’est ainsi que nous les recyclons après toutes nos analyses “, a-t-il conclu.