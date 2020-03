Pirelli dévoile des composés qui ne seront probablement pas utilisés: ceux de Monaco

Avant le début de la saison 2020 qui n’a pas encore été produit, Pirelli a déjà rendu public la sélection des composés à utiliser dans les neuf premières nominations d’un calendrier qui comptait à l’origine 22 Grand Prix, bien que la question de savoir quand se tiendra le Chinois, Bahreïn. et le Vietnam, qui ont été reportés par le Coronavirus, en plus de l’annulation de l’Australie.

En effet, les réglementations exigent qu’elles soient délimitées par 14 semaines à l’avance dans le cas des événements transocéaniques et huit dans le cas des races européennes.

Comme d’habitude ces dernières années, chaque pilote dispose de 13 jeux de pneus pour tout le week-end. De tous, un ensemble de composé plus mou doit être réservé pour Q3 et ce sera plus tard retourné aux coureurs qui se classent parmi les dix premiers sur la grille. Le reste peut être utilisé en course. De plus, chaque pilote doit avoir deux matchs destinés exclusivement au dimanche.

Le fiasco des pneus 2020 se confirme: ceux de 2019 se poursuivent encore un an

En ce qui concerne la nomenclature et la signalisation des composés, Pirelli a déjà simplifié tout cela l’année dernière, abandonnant des termes tels que super-dur, hyper-doux ou ultra-doux pour réduire la portée à seulement trois: dur, moyen et doux, qui sont marqués en permanence par les couleurs blanc, jaune et rouge, quel que soit le composé réellement utilisé dans chaque Grand Prix. Et c’est qu’en 2020, nous continuerons d’avoir – en plus des mêmes pneus que l’année dernière – cinq composés, le C1 étant le plus dur et le C5 le plus doux. Dans chaque course, Pirelli communique aux équipes laquelle de cette gamme de cinq est dure, moyenne et douce.

Composés pour Monaco

Concernant le Grand Prix de Monaco, Pirelli a choisi les composés les plus mous de la gamme car il s’agit d’un circuit urbain peu dégradé et sans virages rapides.

Dans tous les cas, cette course est susceptible d’être l’une de celles annulées à cause du coronavirus, bien que officiellement pas encore d’annonce. Pour cette raison, Pirelli est obligé de communiquer les composés choisis pour une course qui ne sera malheureusement pas contestée presque en toute certitude.

SÉLECTION DES COMPOSÉS POUR LES GRANDS PRIX 2020

* Reporté sans date définitive.

** Annulé.