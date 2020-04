Pirelli garantit la fourniture de sa couverture DHE à tous les équipements GT3

La crise du COVID-19 a considérablement modifié l’activité de Pirelli dans le monde de la concurrence. Malgré le fait que son activité en Formule 1 semble couverte, l’entreprise italienne a le difficile défi de développer une nouvelle gamme de pneus pour la première catégorie du WRC, puisque la marque deviendra le fournisseur exclusif du championnat à partir de 2021. Au-delà de ces deux foyers, Pirelli lance sa nouvelle gamme de pneus P Zero DHE pour les véhicules GT3. De plus, la marque proposera également de nouveaux composés aux équipes des catégories GT2 et GT4.

Mattero Braga, responsable de Pirelli Motorsport, a déclaré à cet égard: «Nous n’avons pas eu la chance de trop rouler avec les nouveaux composés avant l’arrêt de l’activité, mais les équipes ont fait de bons commentaires. Pneus DHE Ils ont été testés lors de tests privés en Asie, lors de la première manche du GT World Challenge America et lors des tests officiels du GTWC Europe par Paul Ricard. Autant que possible, nous essayons de continuer notre activité, en travaillant à domicile. Nous pouvons encore suivre l’évolution de la crise du COVID-19 et dans le contrôle de nos processus internes pour s’adapter à tout scénario».

Les catégories GT3 sont «fortes pour surmonter la crise», selon Stéphane Ratel

En outre, Braga a rejeté l’idée qu’il pourrait y avoir des retards dans la fourniture de composés DHE aux équipements: «Le nouveau pneu est prêt à être fourni dans le monde entier. Même avant la fermeture mondiale de COVID-19, l’une de nos priorités était de rendre nos services locaux plus efficaces, donc si un pays décide de redémarrer ses opérations plus tôt, nous pouvons réagir rapidement. Il n’est pas facile de définir les détails logistiques car chaque jour il y a des changements, nous sommes donc confrontés à un grand défi pour notre chaîne d’approvisionnement et notre logistique. Tout doit être réorganisé, mais nous sommes prêts à proposer nos pneus GT3ainsi que la gamme de produits GT2 et GT4 ».