Pitching SaaS Backup: 3 obstacles à prévoir

Gérer une entreprise, c’est comme conduire une Formule 1.

Le châssis est l’entreprise, se cachant sous lequel se trouve le moteur composé de diverses parties comme le matériel, les applications SaaS et d’autres logiciels qui aident à alimenter la vie dans un châssis par ailleurs sans vie. Le contrôle de la voiture est entre les mains des personnes (propriétaires et employés) qui aspirent collectivement à remporter le Grand Prix d’excellence en affaires.

«Gagner» implique de nombreux facteurs, mais celui qui sépare le bien du meilleur est la performance du moteur. Un retard dans le moteur peut ruiner vos chances de gagner, tout comme la perte de données pour les entreprises.

La perte de données peut paralyser l’ensemble de votre entreprise et avoir des effets dévastateurs sur votre réputation et vos revenus. En réalité, 94 pour cent des entreprises ne survivent pas à une perte de données catastrophique, ce qui explique à quel point cela peut être paralysant.

Une solution de sauvegarde SaaS aide les entreprises à éviter de tels «retards de moteur» et leurs conséquences désagréables, garantissant ainsi une conduite en douceur vers la ligne d’arrivée. Pourtant, les décideurs d’entreprise remettent constamment en question la valeur d’une sauvegarde G Suite ou Office 365 et y allouent rarement un budget.

Voici trois raisons pour lesquelles les décideurs remettent en question la valeur d’une sauvegarde SaaS.

Obstacle n ° 1: ils croient que Microsoft ou Google est entièrement responsable de leurs données

Une stupéfiante 49 pour cent des organisations vivent sous la fausse supposition que les applications SaaS comme G Suite ou Office 365 sont tout ce dont elles ont besoin pour protéger leurs données. Oui, Google et Microsoft ont la meilleure sécurité de leur catégorie pour protéger les données, mais ils sont livrés avec de GRANDES limitations.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 23 avril: Comme. Fav. Partager: les applications sociales arrivent à maturité pendant COVID ‑ 19

S’inscrire maintenant

En matière de protection des données, Google et Microsoft fonctionnent sur un modèle de responsabilité partagée. Dans ce modèle, les applications SaaS prennent en charge les menaces d’infrastructure telles que les pannes matérielles et logicielles, les pannes de courant et les catastrophes naturelles. Cependant, la perte de données causée par une erreur humaine, des erreurs de synchronisation, un ransomware, des menaces internes – eh bien, c’est votre responsabilité.

Obstacle # 2: ils sont fatigués des gadgets

Quelques acteurs de tous les secteurs se sont rendus coupables de perpétuer des gadgets marketing. Le marché de la sauvegarde SaaS n’est pas différent. Il existe des fournisseurs de sauvegarde SaaS qui utilisent des statistiques gonflées pour gagner la confiance des clients et éliminer la concurrence.

Ces tactiques peuvent convaincre les clients d’adopter les produits de ces fournisseurs, mais finalement, les gens se rendent compte que tout cela n’était qu’un gadget et perdent confiance non seulement dans les fournisseurs, mais dans la sauvegarde SaaS dans son ensemble. Bien sûr, tous les fournisseurs de sauvegarde ne sont pas les mêmes, mais avantages d’une sauvegarde SaaS à quelqu’un qui a vécu cette expérience peut être difficile à vendre.

Par exemple, Oracle a été poursuivi pour avoir fait des réclamations exagérées sur ses produits cloud. Ils ont montré une croissance des revenus gonflée pour donner l’illusion d’une adoption impressionnante par les clients. Il s’agissait d’une tactique de vente pour acquérir de nouveaux clients et gagner des parts de marché, grâce à laquelle les victimes de cette fausse publicité pourraient également perdre confiance en d’autres fournisseurs.

Obstacle n ° 3: les responsables informatiques ne sont pas très bons pour effectuer une sauvegarde

Il peut être difficile de communiquer la valeur d’une sauvegarde Office 365 ou G Suite qui se traduit par une allocation budgétaire. La raison? Les responsables informatiques essaient de présenter un dossier technologique pour une sauvegarde SaaS alors qu’ils devraient créer un dossier commercial.

Expliquer pourquoi la sauvegarde SaaS est la solution la plus flash du marché ne suffit pas. Vous devez fournir une justification de la valeur potentielle d’une sauvegarde SaaS pour l’entreprise. C’est ce que votre argumentaire devrait souligner si vous voulez que les décideurs desserrent leurs cordons de sac à main.

Valeur d’une sauvegarde SaaS: ne vous contentez pas de le dire. Montrer!

Pourquoi passer par des explications longues et fastidieuses de la valeur d’une sauvegarde SaaS quand vous pouvez la montrer?

Spanning présente le calculateur de retour sur investissement de sauvegarde qui vous aide à trouver la valeur réelle de la sauvegarde d’Office 365 ou G Suite en dollars et en cents.

La prochaine fois que vous voudrez montrer aux décideurs comment une solution de sauvegarde SaaS peut améliorer leur entreprise, présentez-leur le rapport ROI de sauvegarde. Les informations contenues dans ce rapport leur ouvriront les yeux et vous assureront d’obtenir le budget dont vous avez besoin pour une sauvegarde SaaS robuste.

Essayez le calculateur de ROI