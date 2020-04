Plan B: Pourquoi chaque entrepreneur devrait en avoir un (ou plus)

Si la pandémie COVID nous a appris quelque chose, c’est qu’il y a toujours un besoin de «Plan B.»

Certaines personnes – même des experts – vous diront que si vous voulez réussir, vous devez toujours être à la vitesse supérieure, à plein régime… et dans une certaine mesure, c’est vrai. Cependant, même les Ferrari sont équipées de freins. Il n’y a rien de plus inspirant qu’un engagement total et une vraie passion, mais vous pouvez réaliser tout cela sans être téméraire. C’est là qu’avoir un plan B est très pratique.

Pourquoi vous avez besoin d’un plan B

Cela peut sembler évident au milieu de la perturbation du Coronavirus… mais vous avez besoin d’un plan B pour faire face, eh bien… l’inattendu. C’est peut-être un problème de chaîne d’approvisionnement; c’est peut-être un manque de financement; c’est peut-être une maladie … ou peut-être que tout cela à la fois. Oui !!

Si vous n’aviez pas de plan B avant février, vous en aurez probablement un (ou plusieurs) à partir de maintenant. Pour les entrepreneurs actuels qui n’ont pas de plan B, la seule option est de demander un stimulus gouvernemental juste pour garder les lumières allumées jusqu’à ce que vous soyez sur un terrain suffisamment stable pour aller de l’avant avec votre idée, votre innovation ou votre démarrage.

A ceux qui ont fait un plan B, je vous lève mon chapeau. Vous cherchez peut-être toujours un financement de relance ou un prêt SBA, mais ce n’est pas seulement pour survivre, mais pour vous aider à rester sur la bonne voie et à sortir de cette entreprise avec un plan solide de croissance et de succès.

Comment faire un plan B

Pour être clair, le «plan B» ne dit pas: «Si mon idée d’entreprise ne fonctionne pas, je vais chercher un emploi.» Il s’agit plutôt d’un élément essentiel de votre plan d’affaires qui agit comme un jeu «audible» auquel vous pouvez faire appel si vous êtes contourné par des obstacles imprévus, des forces du marché concurrentielles, la demande des consommateurs ou des catastrophes naturelles.

Vous pouvez créer un plan B qui augmente ou remplace le plan A, selon les circonstances. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour commencer:

Quel est l’objectif principal de mon entreprise? Quel problème essaie-je de résoudre? Y a-t-il plus d’une façon d’atteindre l’objectif? Qui suis-je? Est-ce sujet à changement? À qui puis-je m’adresser avec mon idée / produit? Mon emplacement est-il statique ou flexible? De quelle technologie ai-je besoin pour une flexibilité maximale? Comment puis-je communiquer avec mon équipe et mes clients si ma principale forme de communication est perturbée? D’où vient mon financement? Quelles autres sources sont disponibles et comment puis-je y puiser? Quelles matières premières sont nécessaires et quelles sont les autres sources pour cet approvisionnement?

Cette liste est loin d’être complète, mais c’est un bon début pour comprendre quelles options vous devrez considérer et comment votre plan B peut être mis en œuvre dans n’importe quelle situation.

