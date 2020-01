Planet Organic doublera le nombre de magasins au cours des 4 prochaines années

// Planet Organic veut doubler le nombre de magasins en 4 ans

// Il compte actuellement 7 épiceries et prévoit d’en avoir 18 d’ici 5 ans

// Les ventes de Planet Organic ont bondi de 8% à 35,1 M £ pour l’année malgré un contexte commercial difficile

Planet Organic a annoncé son intention de doubler le nombre de ses magasins au cours des quatre prochaines années, car il défie les défis actuels qui affligent le commerce de détail au Royaume-Uni.

L’épicerie a vu ses ventes augmenter ces dernières années grâce à la demande croissante de produits éthiques, durables et sains.

Le détaillant a annoncé son intention d’ouvrir au moins 10 magasins au cours des cinq prochaines années, étendant son portefeuille à environ 18 sites. Il compte actuellement sept magasins.

«Nous voyons un détaillant comme nous faire partie intégrante de l’offre de la grande rue pendant de nombreuses années à venir», a déclaré le président de Planet Organic, Ben Thomson.

«Nous sommes en pourparlers sur quatre sites potentiels à la minute. Nous ne savons pas si tout cela se détachera, mais il y a un appétit clair des propriétaires à apporter dans nos magasins.

«Noël a été bon pour nous et janvier a également commencé très fort, nous avons donc une excellente plate-forme pour 2020.»

Planet Organic a lancé son plan d’expansion en août de l’année dernière avec l’ouverture d’un nouveau site à Queens Park, alors qu’il continue de se concentrer sur les sites familiaux de Londres pour réussir.

Les plans de croissance ont été tirés par de nouveaux capitaux après que la société de capital-investissement basée en Écosse Inverleith LLP ait acquis la majorité du capital du détaillant en 2018.

La société a depuis injecté des fonds dans les efforts d’expansion de Planet Organic, la voyant basculer vers une perte pour l’année jusqu’en août 2019, car elle continue de viser “deux ouvertures par an” dans un avenir prévisible.

Les ventes de l’épicier ont bondi de 8% pour atteindre 35,1 millions de livres sterling pour l’année malgré le contexte difficile du commerce de détail.

Thomson a déclaré que la performance de Planet Organic a continué de s’améliorer au cours de l’année en cours, saluant sa performance à Noël et en janvier.

“Nous sommes bizarres dans le commerce de détail en ce que nous avons tendance à très bien faire en janvier”, a-t-il déclaré.

«Veganuary, coups de pied sur la santé, régime amaigrissant en début d’année sont autant de choses qui sont très liées à notre marque et aux produits que nous vendons.

«Nous grandissons avec la tendance des aliments sains, biologiques et à base de plantes.

«Nous sommes déjà là où la tendance se développe, ce qui nous place en bonne position sur le plan de la croissance – tout le monde sait que la demande pour ces produits existe.»

Le secteur des supermarchés au sens large a été sous pression ces dernières années, les Big 4 Grocers ayant tous déclaré des ventes modérées ces derniers mois sous la pression des discounters allemands Aldi et Lidl.

Les chaînes d’épicerie rivales se sont tournées vers des tendances alimentaires plus saines et des initiatives de durabilité dans le but d’améliorer les performances des ventes.

avec fils PA

