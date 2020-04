Planification et promotion de webinaires à conversion élevée

De nombreuses entreprises se sont tournées vers les webinaires pendant la pandémie de coronavirus pour continuer à fonctionner. Bien que ce format soit familier à certains entrepreneurs, tels que les entraîneurs, il est nouveau pour beaucoup et il vaut la peine d’apprendre quelques directives et meilleures pratiques avant de sauter dans le train du webinaire.

Organiser un webinaire au hasard peut causer de nombreux problèmes, notamment de la confusion, des occasions manquées et même des téléspectateurs en colère. Vous voulez que le webinaire soit riche en valeur, mais il ne doit pas être écrasant, il doit être rempli de bons conseils, astuces et informations que votre public peut mettre immédiatement à profit, qu’il profite ou non de votre offre. Commencez avec un ordre du jour.

Créer un programme préliminaire



Si vous avez des conférenciers autres que vous, vous devez déjà avoir un programme temporaire avant de les inviter à vous rejoindre. Cela représentera votre idée de la façon dont le webinaire progressera (ou se déroulera). Ce n’est pas l’ordre du jour final, car vous devriez demander et recueillir les commentaires de vos conférenciers une fois qu’ils ont accepté. Le pré-ordre du jour aidera les conférenciers et les membres potentiels de l’auditoire à mieux comprendre le sujet et le sujet afin qu’ils puissent décider s’ils veulent parler ou assister.

N’oubliez pas que les sujets que vous sélectionnez pour couvrir pendant le webinaire doivent intéresser votre public. Ils doivent répondre aux questions, définir les problèmes et éduquer votre public. Plus vous comprendrez les besoins de votre audience, mieux vous serez en mesure de le faire et plus votre webinaire sera convaincant.

Sollicitez la contribution de co-présentateurs

Une fois que vous avez choisi les conférenciers, demandez-leur leur avis sur la façon dont ils aimeraient que le webinaire se déroule. Bien que le sujet ne change pas et que l’idée générale reste la même, chaque présentateur a probablement son propre titre et sa propre description pour sa partie du webinaire.

Sollicitez l’avis de votre public potentiel

Une fois que les choses ont été réglées avec les présentateurs, il est temps de les présenter à votre public. La raison en est d’obtenir des idées et des commentaires de votre public sur la façon d’améliorer vos présentations et de taquiner votre public sur votre fantastique webinaire à venir.

Estimer un temps réaliste pour chaque sujet

Déterminez approximativement combien de temps il faudra pour parcourir chaque sujet. Cela donne à vos conférenciers une limite sur la durée pendant laquelle ils peuvent faire leur présentation, et cela donne à votre public une idée de la durée pendant laquelle ils écouteront chaque sujet. Cela peut aider toutes les personnes impliquées à rester sur la bonne voie et faire savoir au public à quoi s’attendre.

Inclure du temps pour les questions et réponses dans tous vos webinaires

C’est l’occasion pour votre public de clarifier les questions qui se sont posées pendant le webinaire, et c’est aussi l’occasion pour vous de promouvoir vos produits comme solution à leurs problèmes.

Prévoyez toujours du temps pour vos offres

N’oubliez pas d’ajouter du temps à chaque intervenant pour faire une offre. Donc, si vous leur avez dit que vous vouliez qu’ils parlent pendant 10 minutes, ajoutez quelques minutes de plus pour leur offre. L’offre est importante et ne devrait représenter qu’une fraction de la présentation. Trop de temps passé sur votre offre prive le public de valeur.

Une fois l’ordre du jour finalisé, vous pouvez l’utiliser pour vous aider avec toutes vos pages de vente, promotions et informations sur le webinaire. Il deviendra un guide pour les conférenciers et les invités du webinaire et contribuera à motiver tout le monde à participer.

Créer une courte page d’enregistrement informative

Le but de cette page, autre que de simplement savoir combien de personnes sont intéressées, est de collecter des informations de contact, telles que l’adresse e-mail, auprès de votre public. Grâce à ces informations, vous pouvez promouvoir des produits auprès des participants après le webinaire. Le titre de cette page doit être convaincant et expliquer exactement ce que le webinaire fournira à votre public.

Il vaut la peine d’externaliser la création de cette page à un professionnel qualifié. Si vous prévoyez de le faire vous-même, Wordstream fournit quelques conseils dans cet article: 5 étapes pour créer une page de destination de webinaire qui garantit aux participants

Automatisez votre processus d’inscription et de suivi des webinaires

De nombreux entrepreneurs manquent cette étape et pensent pouvoir envoyer des confirmations d’enregistrement manuellement. Mais cela conduit souvent à la confusion et à la frustration de votre public car ils ne sont pas sûrs qu’ils sont enregistrés et souhaitent ajouter la date et d’autres détails (tels que le lien de connexion) à leurs calendriers immédiatement. Cela peut également vous faire paraître non professionnel. La plupart des CRM vous permettent d’automatiser ce processus afin qu’un e-mail d’enregistrement soit envoyé immédiatement avec tous les détails pour participer.

Si vous offrez un enregistrement du webinaire aux participants, celui-ci doit être envoyé à tous les participants sans autre action de leur part. Ils ne devraient pas avoir à prendre l’initiative de faire un suivi et de le demander.

Ajoutez la rareté à votre offre

Vous ne pouvez pas faire une offre trop ouverte ou les gens tergiverseront et, dans de nombreux cas, n’agiront jamais. Donnez-leur une limite de temps, mais incluez également beaucoup de valeur dans l’offre, comme une séance de questions / réponses spéciale pour les acheteurs à action rapide. Cela incitera votre public à agir.

Décrire complètement les produits

Expliquez ce qu’ils obtiendront lorsqu’ils achèteront votre produit, y compris tous les avantages qui s’offrent à eux et les bonus d’action rapide. Il s’agit de votre «page de vente» et vous souhaitez tout leur donner, y compris surmonter les objections qu’ils pourraient avoir à acheter.

Envoyez les acheteurs directement à votre page de paiement

Lorsque vous avez déjà fait l’offre et le pitch, ne les envoyez pas sur une autre page de vente pendant le webinaire. Envoyez-les plutôt à une page de paiement qui simplifiera le processus. Vous leur avez déjà dit les avantages, ils cliquent pour acheter et ils veulent acheter. N’interfère pas avec ça.

Suivi après vos webinaires

Vous seriez choqué par le nombre de personnes qui donnent des webinaires et qui ne suivent pas leur public après l’événement. La plupart de vos ventes auront probablement lieu dans les premiers jours suivant le webinaire. Vous pouvez en avoir un ou deux qui profitent des bonus d’action rapide, mais vous aurez plus d’achat après l’événement si vous suivez. Envoyez un enregistrement de l’événement; rédiger un message en utilisant les questions reçues pendant l’événement. Trouvez des moyens de suivre et de poursuivre la conversation.

Les webinaires sont l’une des meilleures formes de marketing que votre entreprise ait jamais vues. Mais, ils ne fonctionnent que si vous apprenez à les faire correctement, en étant confiant et en faisant votre offre d’une manière réelle et authentique au public. Si vous leur avez donné beaucoup de contenu gratuit pertinent et utile, ils seront prêts à vous les acheter.

Auteur: Karen Repoli

