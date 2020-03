Plans d’urgence pour surmonter la tempête financière

Cinq étapes immédiates et réalisables pour garantir que votre entreprise reste à flot malgré les temps chaotiques.

Les opinions exprimées par les contributeurs d'entrepreneurs sont les leurs.

L'article suivant est écrit par Ben Angel.

L’économie est comme un tour de montagnes russes en ce moment, et avec elle, un sentiment d’effroi, de peur et d’incertitude règne en maître. Lorsqu’il s’agit de gérer les retombées économiques, nous devons prendre en compte les données et nous concentrer sur le renforcement de la résilience émotionnelle, afin de ne pas prendre de décisions irrationnelles basées sur la peur que nous regretterons plus tard.

Nous allons tous être touchés par cela; le niveau d’impact dépendra de la mise en place d’un plan. Ceux qui prennent des mesures immédiates pourront se réinventer rapidement pour faire face aux temps qui changent. Ce sont également ces personnes qui en bénéficieront lorsque l’économie rebondira à nouveau.

Voici quelques domaines essentiels à planifier maintenant.

1. Injection de liquidités / prêts

Parlez à un conseiller financier pour obtenir un prêt en capital si votre entreprise ne fait pas partie d’un marché des services essentiels. Ces prêts à faible taux d’intérêt peuvent aider les petites entreprises à surmonter les perturbations dans les États et territoires touchés.

Si vous exploitez une entreprise en ligne, ne négligez pas PayPal ou Stripe, qui offrent des prêts en fonction de votre volume de ventes précédent. Vous pouvez parfois obtenir un prêt via PayPal en quelques secondes, tant que vos ventes ont été solides. Cependant, si vous attendez trop longtemps et que vos ventes continuent de baisser, il se peut qu’elles ne vous en proposent pas, ou qu’elles réduisent le montant qu’elles peuvent vous prêter.

2. Évaluation des actifs de commercialisation

Obtenez un aperçu rapide de vos numéros:

Combien sont sur votre liste de diffusion?

Combien de clients existants avez-vous?

Vous avez des clients qui doivent racheter? (Si tel est le cas, envoyez-leur une offre / atténuez leurs craintes en leur faisant savoir quelles mesures vous prenez pour les protéger.)

Surveillez vos chiffres sur les réseaux sociaux et soyez conscient de la plate-forme qui vous rapporte le plus d’engagement et de ventes. Doublez votre concentration sur ces opportunités.

Il est plus important que jamais de rester en contact avec vos clients et votre liste de diffusion. Le silence radio n’engendre que des hypothèses négatives sur la façon dont vous gérez cette situation. Informez-les des mesures de précaution que vous avez prises ou si tout se passe comme d’habitude. Ne restez pas silencieux.

3. Pivotant

Une grande innovation passe par des moments difficiles, et vous devrez peut-être faire un pivot rapide et réinventer votre entreprise pour s’adapter aux demandes changeantes des gens. Cela pourrait inclure la souscription d’un prêt en capital et la surveillance des marchés comme mentionné précédemment. Les choses iront de mal en pis si vous n’êtes pas préparé. Si vous devez contracter un prêt, vous pouvez le faire rapidement au cas où les banques réduiraient leurs prêts ou augmenteraient leurs taux. Parlez à votre conseiller financier pour évaluer vos options.

4. Renforcer la résilience émotionnelle

C’est sans doute l’étape la plus importante. Revoyez et révisez vos objectifs, préparez-vous au pire des scénarios, concentrez-vous et planifiez pour le mieux. Vous devrez peut-être faire 10 fois le travail pour obtenir les mêmes résultats qu’auparavant, mais ces efforts vous mettront dans une position privilégiée lorsque les choses finiront par rebondir.

Concentrez-vous sur la méditation et la visualisation quotidiennes qui peuvent vous aider à vous préparer pour votre journée, et revisitez ces techniques le soir et notez vos succès. Imaginez votre avenir parfait, comme rêver les meilleurs résultats possibles. De cette façon, vous construisez et renforcez des neurones qui aident à émettre des neurotransmetteurs sains comme la dopamine et la sérotonine. Plus vous faites cela, plus votre cerveau sera heureux.

5. Suppression des déclencheurs qui volent votre énergie et votre concentration

L’énergie et la concentration deviendront la ressource la plus précieuse dont nous disposons au cours des prochains mois. Encourageons-les. Des études montrent que la consommation de superaliments peut avoir un impact positif sur les symptômes des troubles de santé mentale. Cela peut également être dit à propos des dernières recherches sur la façon dont une alimentation riche en sucre, en aliments transformés et en graisses malsaines déclenche des troubles de santé mentale. C’est pourquoi il est essentiel de suivre un protocole diététique d’aliments sains pour alimenter votre cognition mentale. Des études ont prouvé à plusieurs reprises que ceux qui adhéraient à un régime alimentaire méditerranéen (un régime riche en fruits, légumes, légumineuses, grains entiers, poisson et graisses saines) avaient une incidence réduite de déclin cognitif et de maladies.

Gardez à l’esprit que vous devrez peut-être doubler votre régime de santé et de bien-être. Préparez-vous en nourrissant et en alimentant votre cerveau de la meilleure façon possible en éliminant les aliments inflammatoires (hautement transformés, gluten, sucres et parfois produits laitiers) qui voleront votre concentration et votre énergie. Choisir consciencieusement ce que vous mangez déterminera le succès de votre journée.

Peu importe où vous vous concentrez, assurez-vous que cela découle du meilleur plan possible. Faire le point sur votre entreprise chaque trimestre est sain, même sur les meilleurs marchés, et votre prévoyance sera finalement payante. Si vous ne maintenez pas la meilleure endurance biologique possible pour vous aider à traverser ces moments, vous tomberez à plat.

Êtes-vous assez fort pour surmonter ces moments difficiles?

