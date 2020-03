Plex offre la télévision en direct gratuite jusqu’au 30 juin pour rendre votre quarantaine de coronavirus moins ennuyeuse – .

L’application de serveur multimédia Plex a rejoint une liste croissante d’entreprises offrant des biens et des services gratuits aux Américains qui se cachent alors que le nouveau coronavirus continue de se propager – et la pandémie laisse des millions d’Américains en quarantaine à la maison.

Plex offre la télévision en direct gratuite pour les trois prochains mois, jusqu’au 30 juin. Ainsi, bien que l’impact du coronavirus ait été profond et de grande envergure, au moins c’est une façon de rendre votre conformité à l’abri sur place un peu plus supportable.

L’équipe de Plex, une application de serveur multimédia devenue l’une des préférées des coupe-câbles, a déclaré avoir entendu de nombreux utilisateurs des dernières semaines expliquer comment le service était un élément clé du refuge des utilisateurs. placer le régime au milieu de la propagation croissante de la pandémie de coronavirus.

Et dans un article de blog d’entreprise récemment publié, Plex ajoute qu’il rend quelque chose disponible pour que les utilisateurs puissent trouver un peu plus de plaisir dans les moments passés à se cacher à la maison à cause des quarantaines de coronavirus alors qu’ils pourraient autrement être en train de profiter du monde: le service est offrir la télévision en direct gratuite jusqu’au 30 juin. Pour les trois prochains mois, annonce la société, la télévision en direct sera gratuite sans avoir besoin d’un Plex Pass.

«Si vous avez une antenne HD et un tuner, vous pouvez maintenant diffuser votre TV en direct gratuite sur tous vos appareils sans Plex Pass jusqu’à la fin juin», explique le message, ajoutant que le DVR et d’autres fonctionnalités premium nécessitent toujours un Plex Pass. “Et si vous ne le faites pas, nous avons certains de nos partenaires matériels pour les proposer aux utilisateurs de Plex à prix réduit pour une durée limitée.”

Cela signifie que vous pouvez diffuser des choses comme des rediffusions et de nouveaux spectacles, ainsi que des émissions pour enfants ainsi que du contenu d’actualités. «Peut-être que cela aidera à éduquer, à divertir, à éclairer ou à utiliser un autre mot de départ», pense la société dans le billet de blog.

«Pour nous, la raison pour laquelle nous avons construit Plex est que nous avons toujours aimé nous perdre dans les histoires. Films et émissions de télévision, documentaires et dessins animés, anciens favoris ainsi que de nouvelles expériences folles… Quel que soit votre jam préféré, nous espérons que vous aurez l’occasion de faire une pause de temps en temps. »

Plex aide également les gens à gérer les effets des quarantaines de coronavirus par d’autres moyens, comme le fait qu’un certain nombre d’écoles ont apparemment utilisé Plex pour diffuser des vidéos sous licence et générées par des enseignants. La société affirme avoir récemment aidé une école de la région de la baie de San Francisco qui avait soudainement besoin de comprendre comment distribuer son contenu à distance via des tablettes et des navigateurs Web.

Plex a pu faire don des coûts associés au logiciel distant, ainsi que fournir un accès anticipé à une nouvelle fonctionnalité – le partage d’un seul élément – afin que les enseignants puissent désormais partager leurs listes de lecture ou du contenu spécifique directement avec leurs classes.

