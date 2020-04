Plus d’attention à l’environnement et aux économies, les nouvelles priorités des Italiens après le coronavirus

L’Italie démarre les moteurs et se prépare à passer par la phase deux. Une botte qui devra sûrement aussi tenir compte de la changement d’Italiens, qui s’est produite pendant le verrouillage, en termes d’attitudes futures, de peurs, de préoccupations et d’attentes.

Ce sont précisément les aspects Toluna, agence d’études de marché numérique spécialisée dans les solutions de recherche agile, en collaboration avec Harris Interactivet, agence de recherche à service completet, il a voulu enquêter à travers une récente recherche internationale visant à fournir une photographie réelle, claire et précise de la situation actuelle. L’étude a concerné 19 marchés différents, touchant 16 600 répondants en ligne, dont 1 253 Italiens.

Le solde de verrouillage

Les Italiens au départ et tournés vers l’avenir, prêts à entrer dans l’ère post-COVID-19, une transition qui ne semble pourtant pas sereine. Comme le montrent les résultats, près de 9 répondants sur 10 se sont déclarés «extrêmement insatisfaits» de leur vie. Un triste record pour la Péninsule qui conquiert ainsi la plus haute marche du podium au niveau européen, suivie également par la France et l’Espagne (81%).

Ils ajoutent au niveau élevé d’insatisfaction nouvelles préoccupations découlant de l’urgence sanitaire. Les craintes des effets de la pandémie sur la société en général (56%), la peur de contracter le virus (53%) et de ne pas sécuriser les biens essentiels (31%) sont parmi les plus déclarées.

L’anxiété, l’incertitude et la perplexité – typiques de ce moment historique – causent également des problèmes répercussions négatives sur le mode de vie mené par les Italiens. En fait, 53% de l’échantillon interrogé ont déclaré faire moins d’activité physique, 31% suivent une alimentation moins saine tandis que 19% fument plus. De mauvaises habitudes qui génèrent des niveaux de stress plus élevés, comme le disent en fait 51% des répondants.

Attentes futures

L’enquête visait également à identifier le sentiment italien sur l’avenir. En termes d’activités qu’ils souhaiteraient mener à bien une fois l’urgence passée, le désir de retourner voyager et de partir se fait jour.

Quant aux voyages, 44% des personnes interrogées souhaitent passer leurs vacances dans une destination touristique italienne contre 21% de l’échantillon qui déclare au contraire son intention de partir à l’étranger. Un résultat significatif qui suggère la décision des Italiens de soutenir et soutenir leur pays, et en particulier l’un des secteurs les plus touchés par le virus, à savoir le tourisme italien.

Non seulement vous rêvez de voyage, mais aussi ces activités qui faisaient partie de la vie quotidienne avant que le coronavirus ne s’introduise dans la vigne: en fait, 34% voudraient sortir plus, aller au restaurant, au cinéma et au théâtre. Une demande de liberté qui unit les Italiens aux Espagnols et aux Français (36%).

Si, au contraire, nous considérons l’approche de la vie après cette situation, les Italiens montrent une plus grande conscience de la problèmes environnementaux (35%), un optimisme supérieur envers l’avenir (29%) et un moins tendance au matérialisme (24%).

En regardant les données, cependant, nous pouvons également voir le nouvelle priorité réservée aux questions de santé: en fait, 50% des personnes interrogées disent être plus conscientes de leur santé.

Attention à la personne qui place l’Italie en première position, suivie par l’Espagne (46%), la France et l’Angleterre (34%) et enfin l’Allemagne (27%).

Enfin et surtout, l’élément étudié est gestion financière privée pour laquelle une extrême prudence future émerge. la 42% disent vouloir économiser sur l’incertitude des jours à venir, un pourcentage parmi les plus élevés enregistrés en Europe.

C’est là Allemagneen revanche, le pays est le moins enclin à réserver des ressources pour des périodes moins favorables (21%). Une tendance également confirmée par un autre chiffre: seuls 10% de l’échantillon atteint disent vouloir augmenter leurs dépenses – en Europe, les plus «dépensiers» sont les Britanniques (14%).

Une extrême prudence dans ce domaine est également démontrée par le fait que les Italiens sont parmi les plus disposés à souscrire une assurance (10%).