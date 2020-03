Plus de 160 véhicules Jaguar Land Rover soutiennent la lutte contre les coronavirus dans le monde

Jaguar et Land Rover ont déployé plus de 160 véhicules dans le monde pour soutenir les organisations de services d’urgence pendant la crise des coronavirus. Ce service est fourni avec des flottes de véhicules désormais disponibles en raison du report des événements de lancement.

Au total, 57 véhicules, dont 27 nouveaux Defenders, ont été prêtés à la Croix-Rouge britannique pour livrer des médicaments et de la nourriture aux personnes vulnérables à travers le Royaume-Uni, qui ont désormais plus que jamais besoin d’un soutien supplémentaire en raison de la distanciation sociale.

Pendant ce temps, des équipes de Jaguar et de Land Rover en Espagne, en France, en Afrique du Sud et en Australie ont prêté des véhicules à leurs sociétés de la Croix-Rouge et d’autres marchés offrent de l’aide à leurs équipes locales.

«La santé et la sécurité de nos employés, clients et leurs familles restent notre priorité. Jaguar et Land Rover feront de leur mieux pour soutenir les personnes dans le besoin partout dans le monde. «Notre association avec la Croix-Rouge remonte à 65 ans et nous travaillerons main dans la main avec eux pour faire tout ce qui est possible pendant cette urgence sanitaire mondiale.

«Nous fournirons également de l’aide aux personnes les plus proches de chez nous dans nos communautés locales. Nous pouvons tous aider les personnes vulnérables pendant cette pandémie mondiale "a déclaré Finbar McFall, directeur de l’expérience client chez Jaguar Land Rover.

En outre, Jaguar Land Rover travaille en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et a offert son expertise en recherche et en ingénierie, ainsi qu’en conception numérique, impression de prototypes et modèles 3D, apprentissage automatique, intelligence artificielle et support de données pour le la science.

À l’échelle mondiale, la Land Rover Association et la Fédération internationale soutiennent des projets de préparation aux catastrophes et d’intervention dans le monde entier, en se concentrant actuellement sur l’Australie, l’Inde, l’Italie, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis.

.