Plus de 60 Sud-Américains sont bloqués dans l’AICM avant la fermeture des vols

Un groupe d’environ 54 Argentins, plus cinq Chiliens et au moins deux Colombiens font partie des personnes concernées, à qui la compagnie aérienne n’a pas expliqué clairement la raison de l’annulation des vols, car les trois frontières restent ouvertes. a la date.

“Aeroméxico dit que l’Argentine a fermé ses frontières et qu’elle a donc annulé des vols, mais ce n’est pas comme ça: l’aéroport est ouvert, plus que tout pour les rapatriés que nous sommes argentins”, a expliqué un citoyen argentin touché.

La situation du pays sud-américain est médiatisée par des membres du Consul d’Argentine au Mexique, qui négocient le retour de leurs citoyens et, à court terme, qu’ils peuvent être installés dans un hôtel.

“Aeroméxico maintient qu’il ne peut pas continuer avec le service, et l’Etat argentin essaie de résoudre la situation. Ceux qui ne peuvent pas entrer en Argentine sont des étrangers et des étrangers non résidents, les résidents ont le même statut juridique qu’un compatriote “, a déclaré le personnel de la représentation à Expansión.

Un cas similaire s’est produit avec un groupe de cinq utilisateurs chiliens, qui avaient prévu leur retour sur un vol qui partait aujourd’hui à 10 heures, mais qui a été annulé, apparemment pour les mêmes raisons.

“La réponse est que le Chili avait fermé ses frontières, mais ils les ferment demain, hier encore, le président l’a annoncé, mais comme nous sommes cinq Chiliens, il est évident que l’avion vide ne partira pas avec cinq Chiliens”, a déclaré un autre des sinistrés qui est venu de Cuba et a fait escale dans la ville, qui voit comme la seule solution pour être transporté à Buenos Aires avec des passagers argentins, puis se diriger vers le Chili.

Le désespoir des utilisateurs – motivé par l’épidémie de coronavirus plutôt que par le temps d’attente – les a conduits à acheter des vols avec d’autres compagnies aériennes, comme ce fut le cas d’un groupe d’utilisateurs colombiens, qui comptaient rentrer dans leur pays dès le matin , mais qui prévoit de passer la nuit à l’aéroport, en tant que membres du groupe High Rate Extinction, venu dans le pays pour se produire au festival de musique Hell & Heaven.

“Quatre groupes colombiens sont venus. Nous allions tous partir pour Aeroméxico, mais les trois autres ont dû acheter des billets pour Avianca, car Aeroméxico ne répond pas », a déclaré l’un des membres du groupe, qui a ajouté qu’il n’avait pas encore déposé de plainte auprès du parquet fédéral (Profeco) car veut rentrer à la maison en premier. “Nous voulons trouver la solution la plus directe possible.”

Bien que les gouvernements des trois pays aient annoncé la fermeture des frontières, celle-ci a été partielle et permet l’entrée des citoyens résidents par voie aérienne. Cependant, il existe certaines limitations, comme le cas de la Colombie, qui conditionne l’accès selon que le pays d’origine se trouve dans une situation vulnérable.

Expansión a sollicité la position d’Aeroméxico, mais jusqu’à la publication de ce texte, aucune réponse n’avait été obtenue.

