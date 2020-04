Plus de 700 personnes collaborent avec BBVA Next Technologies '' Tech4Change ''

BBVA a rapporté que plus de 700 personnes ont répondu à l’appel lancé par BBVA Next Technologies dans son initiative de solidarité «Tech4Change».

«Tech4Change» est un programme de solidarité d’innovation ouverte créé par l’entreprise pour développer des solutions numériques qui peuvent aider à relever certains des défis posés par l’enfermement dans le nouveau contexte numérique provoqué par la crise COVID-19.

Pour ce faire, l’entreprise spécialisée dans les logiciels avancés BBVA a choisi deux idées – parmi les plus de 20 propositions lancées par ses employés -, dans lesquelles les employés et les bénévoles inscrits travailleront en solidarité pendant les prochaines semaines en Espagne et en Espagne. au Mexique.

Les équipes créées travailleront ensemble au cours des prochaines semaines sur deux solutions: une plateforme pour faciliter la gestion des commandes à domicile par les petites entreprises et une «application» pour décongestionner les lignes en agrafes.

Dans le cas des commandes à distance, ils cherchent à créer une plate-forme qui prend en charge la logistique, la passerelle de paiement et la réception des commandes «en ligne» dans les petits magasins – tels que les épiciers, les marchés ou les pharmacies – qui ne disposent pas actuellement de l’infrastructure nécessaire pour ça.

L’idée est de leur proposer un accompagnement pour continuer à fonctionner pendant ces semaines où la demande pour ce type de service à domicile a augmenté.

Dans la deuxième proposition, «Tech4Change» veut créer une application qui permet aux utilisateurs de vérifier la saturation des magasins les plus proches de leur domicile, tels que les supermarchés, les pharmacies et autres produits de première nécessité, pour éviter d’attendre et ainsi réduire l’exposition aux COVID-19.

«Nous avons décidé de combiner notre programme d’innovation interne Quickstarter avec Next Solidario, notre plateforme pour promouvoir des actions générant un impact positif sur la société, dans cette nouvelle initiative dans le but de contribuer à l’amélioration du quotidien des utilisateurs en confinement causés par la crise du COVID-19. Pour cela, nous avons souhaité ajouter les connaissances technologiques de nos équipes, avec des talents étrangers. Nous sommes très heureux du grand accueil que l’initiative a eu et nous remercions toutes les personnes qui se sont inscrites pour leur participation afin de concrétiser ces idées le plus rapidement possible », explique Gonzalo Mosquera, responsable du programme chez BBVA Next Technologies en Espagne.

L’initiative s’est concentrée sur la recherche de solutions pratiques et à court terme qui répondent aux préoccupations actuelles survenues dans le contexte actuel, marquées par l’utilisation d’outils numériques.

