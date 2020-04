plus de 85% des Espagnols restent dans leur zone de résidence

Selon les données obtenues dans le cadre de DataCOVID, plus de 85% des citoyens ne se sont pas déplacés de leur zone de résidence vers d’autres lieux depuis que l’état d’alarme a été déclaré pour stopper l’expansion de l’épidémie de coronavirus, un pourcentage qui il est passé à plus de 90% au cours des semaines où le congé payé récupérable était en vigueur.

L’étude de la mobilité de la population espagnole pendant la période d’application des mesures de confinement par rapport à une situation de normalité promue par le Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle et en cours de préparation par l’Institut national de statistique (INE).

A travers une déclaration, le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique souligne que ces analyses utilisent des données de positionnement issues des appareils mobiles fournies par les principaux opérateurs, de manière anonyme et agrégée, garantissant le strict respect des règles de protection des données et la vie privée des utilisateurs.

Ces données complètes agrégées et anonymisées ont été mises à la disposition de toutes les communautés autonomes et onze les utilisent déjà (Pays Basque, Catalogne, Galice, Andalousie, Asturies, La Rioja, Communauté valencienne, Aragon, Estrémadure, Madrid et Castilla y León).

Selon les premières données disponibles, qui s’étalent du 16 mars au 9 avril, plus de 85% des citoyens n’ont pas déménagé de leur zone de résidence vers d’autres lieux pendant la période de détention, alors qu’au cours d’une semaine type Au mois de novembre 2019, ce pourcentage était d’environ 70%.

Plus précisément, au cours des premiers jours d’avril, coïncidant avec la période d’hibernation de l’économie, ce pourcentage est passé au-dessus de 90%. Plus précisément, les jours où la mobilité était moindre pendant l’état d’alarme étaient les dimanches 5 avril et 22 mars, puisque près de 95% de la population restait dans sa zone de résidence.

Avec DataCOVID, l’INE obtient le nombre total de téléphones mobiles qui se déplacent d’une zone à une autre et ceux qui sont conservés dans les mêmes zones. Les résultats permettent de savoir si, après l’application des mesures de confinement, les mouvements de population entre territoires augmentent ou diminuent, s’il existe des zones à plus forte agglomération ou affluence, ou s’il existe des zones à forte concentration de population par rapport à leur capacité sanitaire.

