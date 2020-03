Plus de femmes dirigeantes: que devons-nous faire?

Heureusement, nous avons vu des changements dans les horaires de travail et de nombreuses entreprises ont prolongé la période de maternité, ont mis en place des horaires flexibles et ont construit des crèches ou ont des accords avec des séjours qui ont des normes de qualité élevées.

De plus, ils ont ouvert des salles d’allaitement, afin que le bébé soit proche de la mère, contribuant à se sentir calme et en même temps à promouvoir le sentiment d’appartenance à l’organisation.

SPÉCIAL: Les 100 femmes les plus puissantes en affaires 2020

Cependant, un pourcentage élevé de femmes sans partenaire (taux qui continue de croître) fait face au double défi de l’attention aux enfants et du fardeau économique, ce qui implique un stress accru. Beaucoup recherchent un programme de travail plus flexible, mais ne le trouvant pas, ils choisissent de créer leur propre entreprise.

Ceux qui continuent à travailler et ne sont pas soutenus par des politiques en fonction de leurs besoins, négligent l’attention des enfants et cela génère une plus grande pression sociale pour les situations de dépression des jeunes et de suicides, entre autres effets néfastes.

Le gouvernement et les entreprises doivent redoubler d’efforts pour créer davantage d’options qui soutiennent la prise en charge des enfants jusqu’à l’adolescence, comme des espaces au sein des organisations où ils reçoivent une formation complète; Cela encouragera leurs mères à accéder à des postes de plus grande direction.

D’après mon expérience, une culture inclusive et des programmes flexibles ont été essentiels pour atteindre un poste de direction et un équilibre entre la vie et le travail. En outre, un bon climat organisationnel, une formation constante et des programmes de développement des talents contribuent à une forte participation des femmes à des postes de plus grande responsabilité.

.