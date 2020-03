Plus de feux rouges pour 2020: coronavirus et pétrole

Les efforts pour détecter les cas de Covid-19 ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre la propagation dès les premiers stades. Les autorités, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aux gouvernements nationaux, ont dû coordonner leurs stratégies de transparence et de communication pour gérer les attentes de la population.

Partout dans le monde, des universités, des bureaux publics et des écoles ont fermé. Des événements massifs ont également été annulés, en plus des entreprises et des travailleurs qui ont commencé à adopter autant que possible des mesures d’isolement.

Au Mexique, l’adoption de ces mécanismes pour réduire le risque de contagion a été lente et n’est probablement pas suffisante pour contenir la contagion à ce stade. Le manque de coordination dans la communication officielle laisse beaucoup à désirer.

Les premiers cas enregistrés au Mexique surviennent à un moment critique où la capacité du système national de santé à résister à une telle pandémie n’est pas claire. Il y a encore des problèmes d’approvisionnement et l’infrastructure sanitaire n’est probablement pas suffisante pour une vague de cas qui sature les systèmes de santé.

En revanche, les effets économiques dérivés des mesures mises en œuvre au niveau mondial pour arrêter la contagion seront évidents dans un court laps de temps. La distanciation sociale est nécessaire mais préjudiciable à la croissance mondiale.

Les sociétés de services d’hébergement, les restaurants et autres sociétés touristiques observeront les premiers effets. L’isolement diminuera la demande et la consommation des familles, mais aussi le travail à distance ou la fermeture temporaire des entreprises limitera leurs revenus.

