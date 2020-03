Plus de la moitié de la musique mexicaine joue sur Spotify

«Ce fut l’un des travaux les plus importants et les plus laborieux autour des prix, la partie des données qui ont été faites par les scientifiques de l’équipe. tout ce que nous allons voir, ce sont des données du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 », a expliqué l’exécutif.

Bien que Spotify ne révèle pas exactement combien d’utilisateurs il a enregistré au Mexique, le consultant eMarketer, a publié que le pays est le deuxième marché sur lequel l’application a plus de pénétration, suivi seulement par la Suède, son marché de base. À l’échelle mondiale, l’entreprise dirigée par Daniel Ek compte 271 millions d’utilisateurs.

Podcast, la prochaine frontière

Bien que les rythmes tels que urbain ou régional mexicain soient ceux qui monopolisent les oreilles des utilisateurs de plateformes telles que Spotify, les podcasts de différents thèmes ont connu une large croissance dans la plateforme ces dernières années.

Au cours des 18 derniers mois, la société a orienté sa stratégie vers la création de contenu audio, tels que des podcasts, car sa mission est “d’être la plus grande société audio au monde”, comme le dit Nygren.

Pour cela, ils ont renforcé les bureaux locaux avec des studios pour créer du contenu audio original et le designer «Spotify Originals» en plus du fait qu’au début de 2019, ils ont acheté à leurs concurrents de podcat, Gimmlet et Anchor, pour 340 millions de dollars.

Pour l’avenir, Nygren avertit que l’une des clés de l’activité de l’entreprise est les podcasts, donc sans partager les détails, il a réitéré l’importance de la tendance et le poids que cela représente pour le Mexique et le monde. Globalement, Spotify compte 700 000 podcasts.

«Le pari pour cela au Mexique est grand; En Amérique latine, nous sommes la plate-forme la plus importante actuellement et nous avons à peine 18 mois, le pari est très, très ambitieux », dit-il.

