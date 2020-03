Plus de temps à la maison est la raison parfaite pour parfaire ces compétences Excel sous-estimées

Maîtrisez le meilleur tableur au monde avec l’aide d’un expert.

Mars

17, 2020

2 min de lecture

Alors que les villes, les États et les pays cherchent à arrêter la propagation de COVID-19, beaucoup d’entre nous se retrouvent avec plus de temps à la maison. Pourquoi passer ce temps à rafraîchir Excel plutôt que de se tourner vers Netflix pour le divertissement? Eh bien, d’une part, vous pourriez sous-estimer ce que cela peut faire pour votre carrière.

Microsoft Excel est utilisé par environ 750 millions de personnes dans le monde. Pour mettre cela en contexte, si tout le monde dans une entreprise de taille moyenne de 75 personnes utilise Excel, il faudrait 10 millions de ces entreprises pour atteindre ce nombre. Excel est sans doute le logiciel le plus important de la planète, utilisé par les gens de toutes les industries et positions. Il y a de fortes chances que ce soit déjà sur votre CV.

Mais alors que la plupart des gens ont une compréhension fonctionnelle d’Excel, très peu savent comment l’utiliser à son plein potentiel. Si vous souhaitez gagner du temps, tirer de meilleures perspectives commerciales et gravir les échelons de carrière, le pack complet de certification Excel Pro Tips est un moyen productif de passer votre temps dans l’isolement.

Ce pack de six cours est dirigé par Chris Dutton, expert Microsoft Excel certifié et fondateur de l’école Excel en ligne Excel Maven. Dans ces cours, Dutton couvre les outils et les capacités de base d’Excel. Vous obtiendrez une introduction aux formules et fonctions populaires pour simplifier les calculs et découvrir des techniques de formatage pour mieux organiser les données. À partir de là, vous apprendrez les hacks de productivité comme les raccourcis clavier, le remplissage automatique et le remplissage flash, le tri à plusieurs niveaux, les filtres avancés, etc. Ensuite, vous explorerez les capacités d’analyse de données d’Excel, y compris comment utiliser son outil le plus avancé et flexible: les tableaux croisés dynamiques. Enfin, Dutton vous montre comment utiliser les outils de visualisation de données considérables d’Excel pour créer des tableaux et des graphiques qui vous aideront à faire passer vos points.

Le pack complet de certification Excel Pro Tips pourrait être votre ticket pour une promotion ou faire évoluer votre entreprise plus rapidement. Si vous avez le temps, cela vaut la peine de plonger – en plus, pour le moment, ce n’est que 19 $.

