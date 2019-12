Plus de valorisations nulles pour les immeubles de grande hauteur, comme le nouveau processus convenu par la RICS

Environ un million de blocs résidentiels de six étages ou plus verront leurs processus d’évaluation changer grâce à de nouvelles réglementations – et ce sera un coup de pouce massif pour les acheteurs.

Les logements dans les immeubles de grande hauteur qui étaient devenus invendables et non transférables devraient voir le problème résolu grâce à de nouveaux processus d'évaluation qui ont maintenant été convenus. Les nouvelles règles ont été approuvées par le Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), la Building Societies Association (BSA) et UK Finance.

Depuis la catastrophe de la tour Grenfell, les maisons situées dans des gratte-ciels de plus de six étages revenaient avec une évaluation de 0 £ par des experts dont le revêtement extérieur n'était pas connu ou n'avait pas été testé. Cela avait entraîné des difficultés majeures pour les acheteurs et les propriétaires car il était impossible d'obtenir une hypothèque.

Tests approfondis pour garantir la sécurité des bâtiments

Dans le cadre du nouveau processus d'examen des incendies de murs extérieurs, tous les bâtiments seront vérifiés par des experts en sécurité incendie, qui pourront ensuite conseiller les prêteurs et les évaluateurs, ainsi que les résidents, les acheteurs et les vendeurs. Une fois les tests effectués et approuvés par le contrôle de sécurité incendie professionnel, les évaluateurs seront en mesure de fournir une évaluation précise de la propriété.

Si une enquête sur le revêtement du bâtiment révèle qu'une restauration est nécessaire, elle doit être effectuée avant qu'une évaluation précise puisse avoir lieu.

L'évaluation sera alors valide pendant cinq ans selon les nouvelles règles, assurant la tranquillité d'esprit à toute personne impliquée dans le bâtiment.

Selon le directeur des politiques de la BSA, Charlie Blagbrough, le processus mis à jour a été mis en place après une consultation substantielle du gouvernement en collaboration avec l'industrie du logement, en tenant compte d'un large éventail de matériaux utilisés sur les murs extérieurs.

"Assurer la sûreté et la sécurité de ceux qui vendent, achètent et vivent dans des tours d'habitation reste primordial", a-t-il déclaré.

"Cependant, nous nous attendons à ce que ce nouveau processus instille la confiance pour permettre aux géomètres de valoriser, aux prêteurs de prêter, et, en fin de compte, de maintenir la fluidité du marché immobilier."

Les hausses sont de retour dans les affaires

Selon John Baguley de RICS, la nouvelle approche standardisée entre les experts et les prêteurs devrait atténuer les problèmes rencontrés dans les immeubles de grande hauteur ces dernières années.

«Pour déboucher des zones du marché, un expert en sécurité incendie qualifié et expérimenté sera nommé par le propriétaire de l'immeuble pour fournir un rapport sur le revêtement des bâtiments et le système de murs associé, dans le cadre du processus d'évaluation.»