Plus d’immeubles de placement appartiennent maintenant à moins de propriétaires

Les propriétaires professionnels et de portefeuille prennent le contrôle du secteur locatif privé. Cela stimulera-t-il les normes de l’industrie?

Des recherches menées par Hamptons International ont révélé que le nombre de propriétaires a diminué, mais le propriétaire moyen en Grande-Bretagne possède plus de propriétés avec une taille moyenne de portefeuille de 1,93 achat-location. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis 2009. En 2019, 30% des propriétaires possédaient plus d’un achat en location, ce qui est le pourcentage le plus élevé enregistré à ce jour.

Aneisha Beveridge, responsable de la recherche chez Hamptons International, a déclaré: «Alors que 222 570 propriétaires ont quitté le secteur depuis 2017 en raison de modifications fiscales et réglementaires, ceux qui sont restés ont tendance à avoir de plus grands portefeuilles – un autre signe que le secteur se professionnalise.»

L’indice a également montré que les propriétaires dans le nord-est de l’Angleterre possédaient les portefeuilles les plus importants avec une moyenne de 2,05 propriétés. Yorkshire & Humber ont suivi de près avec 2,03, et les propriétaires de Londres possèdent en moyenne 2,01 propriétés.

Le secteur continue de se professionnaliser

Les propriétaires plus petits et accidentels font place à des propriétaires plus professionnels et de portefeuille. Cela a le potentiel d’améliorer les normes de l’industrie du secteur locatif privé et de fournir des propriétés et des services de meilleure qualité aux locataires.

Avec de nombreux changements réglementaires et fiscaux entrant en jeu pour le secteur locatif privé, il devient plus difficile pour les propriétaires de considérer l’achat-location comme un simple passe-temps. La majorité des propriétaires qui poursuivent dans ce secteur considèrent leurs investissements immobiliers comme une entreprise à temps plein.

Les locataires restent sur place plus longtemps

Malgré la baisse du nombre de propriétaires, moins de propriétés pourraient potentiellement arriver sur le marché libre parce que les gens restent plus longtemps dans leur logement locatif. Selon une récente enquête du gouvernement, le secteur locatif privé offre aux locataires une plus grande sécurité dans leur logement car de plus en plus de locataires cherchent à rester sur place plus longtemps.

Le secteur continuant de se professionnaliser, un plus grand nombre de propriétaires de portefeuille et de professionnels seront probablement en mesure de fournir des propriétés mieux adaptées aux priorités des locataires modernes et d’améliorer encore les normes de l’industrie. Cela a le potentiel d’améliorer les expériences de location des locataires car de plus en plus de personnes dépendent du secteur locatif privé pour une maison.

