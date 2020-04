plus passionnant, connecté et efficace

L’Audi A3 a inventé le segment des berlines compactes premium en 1996, 17 ans plus tard, il l’a révolutionné avec le lancement d’une version berline qui est devenue un succès, donc avec l’apparition il y a quelques semaines de la quatrième génération à hayon, ce n’était qu’une question de jours avant le lancement de la deuxième A3 berline.

Montée sur l’évolution de la plate-forme MQB du groupe Volkswagen, la nouvelle livraison de cette compacte à quatre portes nous place devant une voiture très émotionnelle visuellement, avec une énorme calandre, des lumières LED Matrix, des détails plus nets et rejoignant évidemment la tendance de créer une ligne d’auvent plus dynamique inspirée des coupés pour ajouter du dynamisme.

Les lignes de caractère du capot et des côtés lui confèrent une présence plus musclée et attrayante que son prédécesseur, tout en gagnant beaucoup de présence avec les calottes arrière à LED et une partie arrière plus large, ce qui améliore l’aérodynamisme, réduisant la résistance au vent .

Mais la chose la plus intéressante vient de la cabine, qui a gagné plus d’espace pour le quatre places, plus d’espace pour la première rangée, un affichage numérique sur le tableau de bord en standard et un système d’infodivertissement MMI plus puissant et fonctionnel.

La nouvelle livraison de ce système a une connectivité WiFi pour les passagers, mais il sert également pour les mises à jour du trafic et même, pour être en mesure d’avertir d’autres modèles qui ont la technologie Car-to-X, sur les limites de vitesse et les dangers dans le chemin, entre autres données.

Le MMI est projeté en standard sur un écran de 10,1 pouces, qui peut aller jusqu’à 12,3 en versions hautes ou en option, accompagné d’un affichage tête haute et d’un système de navigation Plus qui inclut des informations sur les points d’intérêt et les galeries de photos.

Sous le capot, nous trouverons un moteur à essence 1.5 turbocompressé qui génère 150 chevaux et 184 livres-pied de couple, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses et à traction avant. Ce même moteur peut être associé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports (S-Tronic), toutes deux à traction avant exclusivement.

La version à boîte de vitesses automatique intègre un système hybride doux de 48 volts qui prend en charge le moteur avec un couple de 36,9 pieds-livres dans les fonctions de décélération et d’autres fois où l’unité de puissance thermique peut minimiser son travail ou son arrêt en complet.

Avec cela, l’entreprise s’assure qu’une réduction de la consommation de 400 millilitres d’essence est obtenue pour chaque 100 kilomètres parcourus (économiser c’est économiser).

Audi s’est également vanté du travail effectué sur la suspension, qui aide désormais le véhicule à être plus précis dans la maniabilité dynamique, que la génération précédente, grâce à un système de direction central qui améliore le travail de tous les composants de la suspension, bien que Il y aura également la possibilité de monter une suspension plus sportive ou autre avec des amortisseurs électroniques.

La deuxième génération de la berline Audi A3 arrivera sur le marché européen dans les prochains jours avec un prix de départ de 27 700 euros (736 000 pesos environ).

