Plus que 2 mois avant que Bitcoin ne soit divisé par deux, qu’est-ce qui est attendu?

Faits saillants:

L’industrie minière se prépare pour l’événement, avec de nouveaux équipements et des réductions d’effectifs.

Cette année, le record absolu du taux de hachage a été battu à plusieurs reprises, atteignant 147 EH / s.

Ce mercredi 11 mars, nous sommes exactement à deux mois de la date prévue pour la troisième réduction de moitié du Bitcoin. La réduction de moitié des récompenses, pour chaque bloc résolu par les mineurs, se produira à la hauteur du bloc 630 000; qui devrait être atteint le 11 mai.

Grâce à bitcoinblockhalf.com, nous pouvons voir qu’au moment de la rédaction de ce document, 8 787 blocs manquent pour atteindre la moitié. Au rythme de quelque 144 blocs extraits quotidiennement, selon les calculs dudit portail, nous atteindrions le bloc 630 000 à la date précitée.

Les attentes pour l’événement sont élevées. D’une part, la réduction de la récompense aux mineurs de 12,5 BTC par bloc à 6,25 BTC a généré que dans l’industrie dédiée à l’exploitation minière en Bitcoin, des mesures anticipées sont prises. Le marché et les analystes qui lui sont dédiés attendent également d’éventuelles répercussions sur le prix, sur la base des mouvements survenus lors de la division précédente.

Quant à l’exploitation minière, l’attente est que les équipes plus âgées iront perdre leur rentabilité. Par conséquent, les entreprises de fabrication de matériel minier ont créé de nouveaux produits. C’est le cas de Bitmain, avec les modèles Antminer S19 et S19 pro, annoncés fin février avec son lancement prévu précisément pour mai de cette année.

Le prix du BTC pourrait également mettre l’industrie minière du Bitcoin en danger après la réduction de moitié. C’est du moins ce qu’indique un rapport de la firme TradeBlock présenté à la mi-février. Selon ce document, le coût d’exploitation de l’exploitation d’un BTC pourrait doubler après la réduction des récompenses, pour atteindre environ 12525 USD.

Le prix de chaque bitcoin étant actuellement inférieur à 8 000 $, la rentabilité des mineurs serait clairement compromise dans ce scénario. Les exploitations agricoles ont déjà commencé à remplacer leur équipement obsolète et les entreprises de la région ont choisi de réduire leur personnel.

Des sommets historiques de puissance de calcul

Alors que certains analystes ont estimé un exode possible de mineurs de Bitcoin avant et après la réduction de moitié, jusqu’à présent la puissance de calcul accumulée dans le réseau n’a fait que croître. Au-delà des fluctuations constantes, le maximum historique de ce taux de hachage a été dépassé à plusieurs reprises cette année. Pour janvier, le maximum était de 127 exahashes par seconde (EH / s). Début mars, la nouvelle marque a été fixée à 147 EH / s, dans les données de statoshi.info.

Quant au prix, un certain scepticisme a dominé la position des analystes. Surtout si l’on considère qu’il y a peu de données pour faire une analyse approfondie. Cependant, Les données historiques des événements précédents semblent anticiper des augmentations significatives au prix de BTC.

Jusqu’à présent, 2020 a été une année positive pour le prix du bitcoin. Surtout avec une performance en janvier qui n’a pas été vue depuis 7 ans. Et maintenant, malgré le déclin des marchés internationaux et du marché des crypto-monnaies lui-même, Bitcoin reste en hausse de plus de 7% jusqu’à présent cette année.

Bien sûr, le bitcoin pas l’un des meilleurs rendements parmi les principales crypto-monnaies au cours des premiers mois de 2020. Il reste à voir ce qui se passe après la diminution des récompenses minières.