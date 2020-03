Plusieurs banques reportent le loyer des familles FSV

24 mars 2020

L’Association bancaire espagnole a annoncé que les banques offriraient un report du paiement d’un maximum de trois mois du loyer social aux familles qui vivent dans une maison hébergée par le Fonds de logement social (FSV) et qui ont été touchées par le coronavirus.

Plus précisément, les banques qui proposeront cette mesure sont Banco Santander, BBVA, Sabadell, Abanca, Bankinter, ING, Deutsche Bank et Banca March, qui appartiennent toutes à l’Association bancaire espagnole (AEB).

Cette nouvelle mesure du secteur bancaire pour atténuer les effets de la crise des coronavirus sur les groupes les plus vulnérables s’ajoute au moratoire sur le paiement des hypothèques que le gouvernement a annoncé la semaine dernière et que les banques ont déjà commencé à offrir.

“Aujourd’hui plus que jamais, les institutions financières veulent être proches de tous les citoyens et s’engagent pleinement à aider leurs clients et à promouvoir ainsi une reprise rapide de l’économie en Espagne”, a ajouté l’AEB.

Connexes

Article précédent

Cobas AM: 70% de leurs portefeuilles enregistreront un «impact nul» en raison du coronavirus

Article suivant

Crash du secteur privé en France

.