Plusieurs voix s’interrogent sur le projet Honda 2020 en MotoGP

Le MotoGP traverse une pause indéfinie et forcée à la suite de la crise du COVID-19. Sans activité sur piste, l’espace des hypothèses et des spéculations est encore plus grand et non plus au niveau des mouvements du marché, mais sur la performance des pilotes et des équipes elles-mêmes. Dans cette ligne, plusieurs voix du paddock ont ​​concentré leur opinion sur l’équipe Repsol Honda, tant pour la performance discrète de la Honda RC213V en pré-saison que pour la paire de pilotes de l’équipe. Pendant, à la firme japonaise, ils resserrent les rangs Et ils croient qu’ils sont prêts à se battre pour tout dans une saison MotoGP 2020 pleine d’inconnus.

Fausto Gresini, responsable d’Aprilia, a été l’une des personnes en charge de semer le doute sur le projet Honda, s’assurant que Marc Márquez avait entamé la saison avec beaucoup de doutes tant pour son niveau physique que pour les performances de la Honda RC213V: «Marquez a eu des problèmes et aurait commencé du mauvais pied. Cette pause donne un avantage à Honda, mais Yamaha et Suzuki ont appris qu’ils sont également dans le combat. En tout cas, cela semble désormais appartenir au passé. Nous espérons commencer la compétition en juillet ou août et faire une douzaine de courses, mais il est difficile de dire quoi que ce soit.

Álex Márquez fera ses débuts en MotoGP au cours d’une saison atypique en raison de la pandémie de COVID-19.

Au-delà des performances propres à chaque constructeur, Pol Espargaró s’est concentré sur la difficulté plus que possible que Honda devra gérer sa paire de pilotes, surtout si Marc et Álex Márquez ont une performance similaire en piste: «Ce sera difficile pour les deux. Álex est dans sa première année sur un vélo difficile et courra aux côtés de son frère, qu’il connaît bien. Je sais par expérience qu’il existe une rivalité particulière avec votre frère. Si je n’aime pas courir contre mon frère en MotoGP, imaginez le faire avec la même équipe. C’est une situation difficile pour nous deux».

Dans ce sens, le pilote officiel KTM a ajouté que Honda devrait faire un bon exercice dans la gestion des émotions des deux côtés de la boîte: «À mon avis, il sera difficile de tout gérer à l’intérieur du garage. C’est vrai qu’ils ont un bon patron comme Alberto Puig qui sait très bien quoi faire, mais je suis toujours curieux. Un tel projet est risqué car ils sont très proches en tant que frères. Ils sont ensemble à la maison et s’entraînent ensemble. C’est quelque chose qui complique encore plus les choses, car si Álex est septième ou huitième, ce serait un bon résultat, mais ce ne sera pas le cas si Marc n’est pas premier, par exemple ».

