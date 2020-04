Podcast En Consenso célèbre sa première année avec plus et de meilleures discussions sur le bitcoin

À Consenso, le podcast phare de CriptoNoticias, atteint sa première année de diffusion chargée d’objectifs atteints, d’expériences acquises et d’une énergie renouvelée pour obtenir de nouvelles réalisations.

Avec 31 épisodes produits au cours de ce premier cycle, l’émission a réussi à s’adapter à une communauté de bitcoiners qui devient de plus en plus exigeante chaque jour, mais tout en continuant de répondre aux nouveaux passionnés de bitcoin et aux crypto-monnaies qui cherchent à se renseigner constamment.

Le podcast a été conçu pour remplir un espace sous-desservi dans le public hispanique demandant de nouvelles formes de contenu éducatif sur le bitcoin dans un langage simple, amusant et divertissant. Des personnalités pertinentes de l’écosystème comme Andreas Antonopoulos ont déclaré présents pour partager leurs réflexions avec notre public à travers l’Amérique latine.

C’est précisément notre région d’Amérique latine qui a été le mieux représentée avec des voix telles que Solange Gueiros, Francisco Calderón, Alberto Cárdenas ou Carlos Roldán, le tout avec un message commun: parler des crypto-monnaies, de leur comportement, de leur fonctionnement et de leur avenir. .

En ce qui concerne l’approche du podcast, Elena Cazes, animatrice et productrice d’En Consenso, a expliqué que l’idée dès le départ était d’établir un programme dans lequel ils pourraient diffuser des discussions informelles sur le bitcoin et les crypto-monnaies en général, sans aucune condition et dans un langage simple, qui servirait aux utilisateurs à commencer à approcher ce monde en construction.

«Dès le début, En Consenso a été conçu pour les personnes qui avaient peu ou pas de connaissances en technologie. L’objectif est l’éducation et la diffusion, c’est-à-dire que les invités offrent leurs points de vue ou explications aussi compréhensibles que possible, sans utiliser trop de jargon ou trop de choses compliquées “, a expliqué Cazes.

Un aspect que le pilote a souligné est qu’étant un format audio, le le podcast devrait simplifier les sujets abordés pour une meilleure compréhension du public, quelque chose qui les différencie, par exemple, avec le contenu écrit où l’aspect formel et l’explication détaillée de la technologie ont déjà leur propre espace.

Jusqu’à présent, En Consenso a diffusé 31 épisodes. Source: CryptoNews capture de couverture.

Réalisations, apprentissage et difficultés

L’hôtesse a également passé en revue les anecdotes, les obstacles et les satisfactions que le podcast lui a laissés au cours de cette première année de travail. Malgré les difficultés, il a réussi à contourner les revers pour les prendre comme leçons et s’améliorer pour l’avenir d’En Consenso.

«Nous avons eu un invité spécial une fois, mais l’enregistrement était si mauvais qu’aucun de ces éléments n’a pu être sauvé et l’épisode n’a pas été diffusé. Une autre fois, au milieu d’une interview, le courant s’est coupé et le programme s’est poursuivi sans que l’invité sache que je m’étais déconnecté pour cette raison. C’est à mon coanimateur José Rafael Peña de poser les dernières questions et de clore l’entretien. Beaucoup de choses se sont passées, mais le programme a une bonne réception et est entendu sur différentes plateformes, y compris YouTube, ce qui a été une agréable surprise pour moi “, a déclaré le producteur.

La dynamique d’In Consensus est développée avec deux enquêteurs. Pour Cazes, son coanimateur est essentiel au programme puisque Peña est se concentre sur des points qui peuvent passer inaperçus et qui intéressent également le public. “C’est généralement lui qui trouve les” points faibles “des projets et interroge les invités à ce sujet”, a ajouté l’hôtesse.

En ce qui concerne l’épisode qui l’a le plus marquée, Elena a répondu sans hésiter que c’était Antonopoulos “pour tout ce qu’il représente pour les passionnés de bitcoin et de crypto-monnaie”. Cazes a souligné que c’était un défi parce que l’entretien devait être fait en anglais, alors il a préparé toutes ses questions dans cette langue. De plus, elle a gardé un œil, dans son style, pour contre-interroger à mesure que la conversation progressait.

«J’étais très nerveux, non seulement parce que je parlais à Andreas, mais j’ai aussi dû faire l’interview en anglais. Je ne me sentais pas suffisamment en sécurité pour faire toutes ces choses en anglais. Je suis comme une fille avec son artiste préféré. Andreas est un homme gentil, patient, extraordinaire et très calme “, a-t-il déclaré.

Plans futurs

Pour José Rafael Peña, coordinateur de contenu de CriptoNoticias et co-animateur, le le podcast aura cette deuxième année un panorama plus large des invités, avec une diversification par pays et nouveau contenu éducatif.

«Nous continuerons d’interviewer les clients concernés au sein de l’écosystème des crypto-monnaies, qui fournissent des informations importantes pour générer de nouveaux contenus pour le journal. À Consenso, il a traversé plusieurs étapes depuis sa création, maintenant c’est un produit plus raffiné au sein de CriptoNoticias “, a déclaré Peña.

L’ingénieur a souligné que, comme tout projet, il y a eu des difficultés, mais que le spectacle s’est manifesté avec une grande satisfaction en raison de la passion d’Elena pour les podcasts et le bitcoin, qui a finalement alimenté le projet.

«C’est vrai, les détails techniques n’ont jamais manqué, il y a eu des cas où Elena a dû travailler les épisodes à partir de notes vocales. C’était toute son idée, qui voulait que CriptoNoticias ait un podcast, étant un tel fan de ce format. Le journal a approuvé la proposition et a immédiatement commencé à travailler sur le ton des interviews et la coupure du programme “, a ajouté le co-animateur.

Peña a avoué que parfois le les personnes interrogées peuvent être une boîte de surprises puisqu’elles sont invitées par un sujet spécifique, mais finissent par parler de philosophie, par exemple. Ce comportement le préoccupe du fait que le monde des crypto-monnaies est lié à de multiples aspects de la vie, l’histoire de l’argent, les gouvernements et l’indépendance financière des personnes.

Maintenant, pour cette deuxième année d’entrevues, En Consenso continuera de se concentrer sur la satisfaction du public hispanique avec ses épisodes hebdomadaires habituels et ses invités de renom dans l’industrie. La mission est et sera de donner la priorité aux projets latino-américains comme signe que des progrès sont réalisés dans la région dans le domaine de l’adoption du bitcoin, du développement technique et de la compression, le tout par consensus.