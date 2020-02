Points cruciaux sur la conformité ADA que les agences de marketing numérique devraient savoir

En tant qu’agence de marketing numérique, les sites Web que vous créez pour vos clients doivent être conformes à l’Americans with Disabilities Act (ADA).

Après tout, l’ADA est une loi qui oblige toutes les entreprises privées et publiques à donner aux personnes handicapées (PWD) un accès égal à toutes les communications, les biens et les services, et plus encore – la non-conformité peut conduire à d’éventuelles poursuites en matière d’accessibilité du Web.

Bien qu’il existe des outils et des fonctionnalités comme les navigateurs Web pour les utilisateurs malvoyants, ceux-ci ne suffisent pas à donner aux personnes handicapées l’expérience et l’accessibilité dont elles ont besoin lors de l’utilisation d’Internet – les sites Web eux-mêmes doivent être conformes à l’ADA.

Pour donner à votre agence une meilleure compréhension du fonctionnement de l’ADA et comment mieux préparer votre entreprise, nous examinerons plusieurs points cruciaux sur l’ADA que les agences de marketing numérique devraient connaître.

1. Il existe des directives d’accessibilité qui aident à la conformité.

Les directives pour l’accessibilité du contenu Web (WCAG) fournissent des normes communes pour rendre le contenu Web plus accessible aux personnes handicapées.

Le contenu Web se réfère principalement à vos applications Web et aux informations de page qui incluent des sons, des images, des textes, du balisage ou du code qui définit la présentation, la structure, etc. sur votre site client.

Bien que le niveau A dans les WCAG puisse vous aider à atteindre une accessibilité Web minimale, le respect des directives de niveau AA (WCAG 2.0) vous permet de créer des sites Web clients qui satisfont aux exigences légales en matière d’accessibilité.

Voici quelques lignes directrices dans le cadre des WCAG 2.0

Le rapport de contraste entre votre texte et l’arrière-plan doit être d’au moins 4,5: 1. Le texte doit être redimensionnable à 200% sans perte de fonction ou de contenu.Plusieurs méthodes de recherche de vos pages Web doivent être disponibles.Le focus clavier doit être visible et clair.L’utilisation des menus doit être cohérente.

En suivant les directives des WCAG, vous pouvez créer des sites Web clients qui offrent une accessibilité aux utilisateurs handicapés et respectent l’ADA.

2. Concevoir pour l’accessibilité est une responsabilité morale et légale.

L’accessibilité peut souvent prendre du recul lors de la construction de vos sites Web clients, car la mise en œuvre d’une conception accessible peut prendre du temps et des efforts – sans parler des coûts de création ou de refonte du site.

Cependant, la conception de vos sites Web clients pour l’accessibilité n’est pas une option, mais une obligation morale et légale.

Lorsque vous créez des sites Web accessibles pour vos clients, vous vous assurez que TOUS leurs clients potentiels, y compris les personnes handicapées, ont un accès égal au site.

C’est la chose éthique à faire, et cela peut aider à améliorer l’expérience de tous ceux qui utilisent votre site Web, augmentant ainsi les chances de convertir les visiteurs du site Web en clients.

L’accessibilité du Web est également requise par la loi, comme indiqué dans l’ADA, et les violations des exigences peuvent conduire à des problèmes juridiques qui peuvent coûter à votre agence et à vos clients votre réputation – et potentiellement des milliers de dollars si vous perdez l’affaire.

3. La conformité aux normes ADA ne doit pas être difficile

Pour la plupart, il existe trois méthodes connues que les propriétaires de sites Web et les agences de marketing numérique utilisent pour rendre leurs sites Web conformes aux normes ADA.

Tout d’abord, ils optent pour l’itinéraire manuel où ils embauchent un expert en accessibilité Web et ajoutent des cargaisons de codage au site pour s’assurer qu’il devient pleinement conforme. Cette option, cependant, est vraiment chère et elle n’est pas pratique non plus.

Parce que même si le propriétaire du site Web ou les agences réussissent à rendre le site Web entièrement conforme à un moment donné, au moment où le site Web est mis à jour ou un nouveau contenu est ajouté, des lacunes de conformité apparaissent souvent. Étant donné que les sites Web ont souvent plusieurs mises à jour par mois (ou même une semaine), l’utilisation de la méthode manuelle n’est pas idéale.

La deuxième option utilise des plugins d’accessibilité Web.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur les plugins d’accessibilité Web, sauf qu’ils ne couvrent qu’environ 5% à 20% des exigences pour qu’un site soit conforme. Cela, à lui seul, causera toutes sortes de problèmes pour les propriétaires de sites Web – vos clients.

Si vous voulez vraiment protéger vos clients contre les poursuites liées à l’ADA, vous devez rendre leurs sites Web entièrement conformes.

La troisième option que les propriétaires de sites Web et l’agence peuvent utiliser sont des solutions d’accessibilité Web automatisées comme accessiBe.

La plate-forme utilise des techniques d’apprentissage automatique pour analyser et apprendre les éléments, la structure, les widgets, les fonctionnalités et plus encore de votre site Web client pour effectuer les ajustements requis pour l’accessibilité et répondre aux exigences de l’ADA.

Après avoir “appris” votre site Web, la technologie d’IA d’AccessiBe appliquera ensuite les attributs ARIA et différents comportements conformément aux meilleures pratiques et directives en matière d’accessibilité Web.

accessiBe fournit également une interface d’ajustement de l’accessibilité qui permet aux utilisateurs d’ajuster les éléments et le contenu de votre site Web client en fonction de leurs handicaps et de leurs préférences.

Avec des plates-formes basées sur l’IA comme celle-ci, vous n’aurez pas besoin d’ajouter manuellement des descriptions textuelles alt image et de faire d’autres ajustements d’accessibilité manuels puisque l’ensemble du processus est automatisé.

Cela garantit que les sites Web de vos clients sont entièrement conformes 24/7, les protégeant des poursuites et des visiteurs PWD mécontents.

4. La conception accessible est inclusive et contribue à accroître votre audience

Construire une présence en ligne pour vos clients implique de faire appel au plus grand public cible possible.

Il est donc essentiel pour vous d’utiliser une conception accessible dans votre site Web client et de les rendre conformes à l’ADA pour améliorer l’expérience utilisateur des personnes handicapées et les laisser participer à l’expérience.

Cependant, la création de sites Web clients conformes à l’ADA et accessibles n’aidera pas seulement les personnes handicapées et handicapées, mais aussi une personne avec un bras cassé, les personnes âgées, les personnes qui préfèrent le sous-titrage codé à l’écoute de l’audio, et plus encore.

En vous conformant à l’exigence ADA et aux normes WCAG, vous pouvez accroître l’audience et la base d’utilisateurs de vos clients.

L’utilisation d’une conception inclusive et accessible pour le site Web de votre client peut également vous aider à bâtir sa réputation de marque qui vise à servir tout le monde sans discrimination.

Cela peut aider vos clients à entretenir la confiance avec un public plus large et à améliorer leur crédibilité – ce qui peut contribuer au succès des stratégies marketing que vous établissez pour eux.

Dernières pensées

La création de sites Web conformes à ADA aidera non seulement vos clients à respecter les exigences légales et à éviter les poursuites potentielles, mais ouvre également des possibilités d’augmenter leurs clients potentiels, d’améliorer leur crédibilité, etc.

Se conformer à l’ADA ne signifie pas non plus que vous devez sacrifier l’esthétique des sites Web de vos clients – mais plutôt, c’est une occasion de les impressionner en combinant l’accessibilité Web, les fonctionnalités et les superbes designs de manière transparente.

Quelles sont les autres choses sur la conformité ADA que vous pensez que les agences de marketing numérique devraient connaître? N’hésitez pas à les partager avec nous dans la section commentaires ci-dessous. À votre santé!