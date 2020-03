Points de vue de 7 grandes entreprises SaaS

Les entreprises SaaS présentent toutes sortes d’avantages et d’obstacles uniques. Qu’est-ce qui sépare les gagnants des perdants?

Le logiciel en tant que service (SaaS) est essentiel au fonctionnement d’innombrables entreprises modernes. En fait, les prévisions indiquent que d’ici 2020, 73% des entreprises fonctionneront presque entièrement en SaaS. Alors, qu’est-ce que le SaaS? Il s’agit d’un modèle commercial dans lequel les fournisseurs hébergent des logiciels en ligne et les clients paient pour y accéder. Le logiciel est accessible par abonnement en utilisant le cloud computing. Les clients bénéficient de l’indépendance de l’appareil et de l’emplacement, d’un accès rapide aux fonctionnalités, de coûts réduits et d’une facilité d’utilisation. Le SaaS se présente sous plusieurs formes, notamment la gestion de la relation client (CRM); services de messagerie et de collaboration; gestion des ventes; gestion de documents; et logiciel d’édition et de création.

La prévalence de l’industrie SaaS a explosé depuis les années 1960, et derrière ce succès impressionnant se cache le travail acharné d’une gamme éblouissante d’entreprises, de Google à Zendesk. Des changeurs de jeu comme celui-ci présentent des cultures, des stratégies et des valeurs diverses qui ont contribué à leurs réalisations. Cet article va examiner sept pionniers du SaaS et enquêter sur ce qui leur donne cet avantage unique.

Mou

Slack est une plate-forme de messagerie instantanée basée sur le cloud, et bien plus encore. Avec la possibilité d’envoyer et de stocker des fichiers, de passer des appels vidéo et de créer des canaux de travail organisés, cette entreprise SaaS a révolutionné de nombreuses startups. Leur secret du succès? Conception d’un bon œil. De nombreux utilisateurs se retrouvent accro à Slack, appréciant véritablement l’utilisation du logiciel au quotidien. Au lieu de fonctionner comme un outil de chat d’entreprise traditionnel, Slack vise à être un compagnon robot, aidant les clients tout au long de leur journée. Et ça marche. Slack compte plus de 10 millions d’utilisateurs et ne cesse de croître. Le secret du succès réside dans le produit; créer un logiciel bien conçu, et vous aurez un service que les gens veulent vraiment payer.

Google

Google propose 137 produits SaaS différents. Cela va des logiciels de productivité comme Google Docs aux outils publicitaires tels que Google Adwords. Avec une valeur nette estimée à 300 milliards de dollars, c’est certainement une source qui mérite d’être prise en note. La qualité exceptionnelle de Google est l’innovation. C’est un élément clé de la mission de l’entreprise. Pour de nombreuses personnes, un monde sans résultats de recherche de saisie semi-automatique, publicité ciblée et contenu classé est inimaginable. Cependant, ces innovations ont d’abord été lancées par Google. L’innovation signifie rester en avance sur la courbe, prendre des risques et penser d’une manière qui n’est pas seulement sortie des sentiers battus, mais tout droit sortie de l’avenir.

Zendesk

Cet outil CRM offre aux utilisateurs la possibilité de créer et de suivre les tickets tout en gérant la facturation, l’expédition et les données client. Pour Zendesk, la créativité est la clé de la réussite commerciale. Ils n’attendent pas seulement la créativité de leurs équipes marketing. Les ingénieurs sont considérés comme des bâtisseurs, des créateurs et des libres penseurs. Zendesk vise à leur donner la liberté de travailler sur ce qu’ils pensent être le mieux. Cela a permis aux ingénieurs de créer une grande variété de produits et d’applications sans précédent pour les clients, allant des agents aux gestionnaires et aux clients finaux.

Shopify

Shopify est une société de solutions de commerce électronique qui permet aux utilisateurs de démarrer, développer et gérer leur propre boutique en ligne. Tout, des produits et de l’inventaire au paiement et à l’expédition, peut être géré via le logiciel Shopify. Ils sont le troisième site Web le plus visité au monde.

Un élément de l’activité de Shopify qui fonctionne incroyablement bien est son contenu multicanal. Cela garantit que les sites Shopify reçoivent des millions de vues chaque mois. Dominer dans le domaine d’expertise que vous avez choisi signifie créer des livrables et des ressources qui génèrent un réel engagement. Cela conduit à un site de haut niveau sur Google. Un contenu réel, accessible et pertinent pour vos clients est essentiel.

SurveyMonkey

Offrant un accès à une conception et une gestion supérieures des sondages, SurveyMonkey est probablement à l’origine d’un nombre important de sondages que vous avez effectués récemment. SurveyMonkey connaît une croissance annuelle de 17% de ses revenus et travaille sur un modèle commercial freemium.

L’ancien PDG de SurveyMonkey, Dave Goldberg, a offert divers conseils pour réussir. Le plus frappant est qu’une entreprise doit absolument avoir une vision. Il est essentiel d’avoir une feuille de route de votre stratégie et de votre mission. J’ai déclaré: «Découvrez pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi c’est important, puis vendez tout le monde sur cette conviction profonde.» Les réalisations commerciales exceptionnelles sont basées sur des actions planifiées et une vision claire.

Microsoft

Microsoft a gardé une longueur d’avance en innovant et en déplaçant ses suites de productivité de bureau vers le cloud. Leur package Office 365 est accessible en tant que service en ligne et par téléchargement via un abonnement en ligne. L’activité Microsoft SaaS connaît un énorme succès, avec une croissance d’environ 45% par an.

L’adaptation au changement de nouvelles façons est un ingrédient clé du succès de Microsoft. Face à des concurrents comme Apple, Microsoft a mis ses produits et ses offres de services à disposition sur les appareils de ses concurrents. Au lieu d’essayer de dominer un marché, Microsoft a veillé à ce qu’il se maintienne solidement sur plusieurs. Parfois, la stratégie la plus intelligente n’est pas la plus évidente.

Adobe

Adobe n’a pas toujours été un fournisseur SaaS. Détaillant traditionnel de logiciels, ils ont reconnu que le paysage logiciel en mutation rapide les obligeait à changer pour rester pertinents. Ainsi, la société s’est transformée en 2012. Adobe a maintenant migré vers des plans SaaS basés sur un abonnement qui permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs services via Adobe Creative Cloud. Quel est l’ingrédient clé d’Adobe pour réussir? Réalisation d’une analyse du retour sur investissement basée sur les données dans chaque secteur vertical, rationalisant les voies d’accès au marché et à la stratégie.

Dans l’ensemble, le succès est le produit d’un leadership intelligent, d’équipes compétentes et d’une vision solide. Il y a beaucoup à apprendre de l’industrie SaaS. Garder un œil sur les entreprises au sommet de la hiérarchie aidera toute startup SaaS à évoluer avec un paysage en constante évolution.

