Polestar rouvre son usine en Chine après la tempête de COVID-19

Polestar en Chine reprend la production La Chine retrouve progressivement une certaine normalité et des nouvelles comme celle-ci le confirment depuis que Polestar a commencé à fabriquer les 2 à Luqiao. Les plans de la marque sont de commencer les livraisons en Europe, plus tard dans le pays asiatique puis en Amérique du Nord.

«Le monde fait face à des bouleversements face au coronavirus. Nous commençons la production dans ces circonstances difficiles, en mettant l’accent sur la santé et la sécurité de nos travailleurs. C’est une grande réussite et le résultat des efforts de l’usine et de la chaîne d’approvisionnement. J’ai un grand respect pour toute l’équipe “, a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

