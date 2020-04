Pomellato et Dodo aux côtés des femmes victimes de violences

La célèbre Maison de bijoux renouvelle son engagement auprès des femmes, en lançant une campagne de sensibilisation et de levée de fonds auprès des victimes de violences domestiques

Commissaire: Francesca Gastaldi

Pour de nombreuses femmes, l’appel à rester à la maison peut être tout sauf rassurant: les mesures de verrouillage et d’auto-isolement, qui touchent désormais près de la moitié de la population mondiale, obligent en fait de nombreuses victimes à vivre dans une coexistence dangereuse avec leurs tortionnaires.

Selon une ONG chinoise, dans la seule province du Hubei, épicentre de l’épidémie de Covid-19, le nombre de cas de mauvais traitements a doublé en février 2020 par rapport à la même période de l’année précédente: un chiffre qui pourrait également concerner l’Italie , qui se classe au 50e rang du Global Gender Gap Index établi par les Nations Unies, où 19% des femmes déclarent avoir subi des épisodes de violence physique ou sexuelle de leur partenaire au moins une fois dans leur vie.

C’est pourquoi la Maison des bijoux Pomellato, connue pour son engagement auprès des femmes, a récemment été lancée en collaboration avec DoDo, la marque du groupe, une campagne de sensibilisation et de levée de fonds pour soutenir les victimes de violences domestiques.

Avec un prêt de 100 000 € en faveur de CADMI, le foyer des femmes victimes de violence de Milan, que Pomellato soutient depuis 10 ans, et des centres anti-violence du réseau DiRE, la Maison a promu une levée de fonds pour aider concrètement les femmes victimes de maltraitance, qui représentent aujourd’hui – face à l’urgence provoquée par l’épidémie de Covid-19 – une véritable “crise en crise”.

L’objectif est de sensibiliser les amoureux de la marque afin qu’ils souhaitent contribuer à ce projet et en même temps lancer un appel à toutes les femmes maltraitées afin qu’elles ne se sentent pas seules – le hashtag de l’initiative est en fait #YOUARENOTALONE.

“Pomellato a toujours été une marque dédiée aux femmes”, explique-t-il Sabina Belli, PDG du groupe. << L'augmentation des épisodes de violence domestique et sexuelle, conséquence directe des mesures d'isolement et des tensions qui en découlent, est pour nous une grande source de préoccupation. Pomellato agira toujours fermement en faveur des femmes et voudrait envoyer un message à ceux qui subissent des violences: sachez que vous n'êtes pas seuls ".

L’initiative #PomellatoForWomen lancée en 2017, à l’occasion du 50e anniversaire de la marque, témoigne de l’engagement de Pomellato envers les femmes: une plateforme de communication mettant en scène des femmes partageant le même talent et les mêmes valeurs avec le vise à inspirer d’autres femmes et à célébrer des exemples positifs de leadership féminin.

Sabina Belli, PDG de Pomellato