Pompliano: Bitcoin est né pour ce moment

Le système financier international traverse l’un de ses pires moments depuis des années. Après que les principales bourses du monde ont subi des chutes importantes et l’effondrement d’actifs tels que l’or, le pétrole et le Bitcoin, les gouvernements et les institutions du monde ont été mis en garde. Y compris dans ce groupe la Réserve fédérale, comme le commente Anthony Pompliano dans le Tweet du jour:

Le secrétaire au Trésor Mnuchin vient de dire que la Réserve fédérale et le Trésor s’efforcent de fournir «des liquidités illimitées» au système financier.

LIQUIDITÉ ILLIMITÉE.

Ce sera la plus grande expérience de relance monétaire de l’histoire.

Le Bitcoin a été conçu pour cela.

Liquidité illimitée et tweet de Pompliano

Ce sont des jours difficiles pour l’économie mondiale, et Anthony Pompliano le sait. Étant donné qu’en l’absence de toute mesure préventive contre le coronavirus, au-delà de la distanciation sociale, les activités économiques normales ont été interrompues dans le monde.

Cela a gravement affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que la demande d’énergie et la stabilité financière des marchés.

En outre, cela a mis les gouvernements du monde dans une situation difficile. Face aux investisseurs sans confiance dans les marchés, les entreprises ne peuvent pas poursuivre leurs activités et protéger leurs travailleurs contre le virus et des milliers de travailleurs dont les revenus sont menacés.

Par conséquent, il semble inévitable que les États interviennent pour diminuer l’impact économique du Coronavirus.

Pour cela, ils ont différents moyens. Parmi eux, l’injection de liquidités sur le marché pour générer la confiance, l’augmentation des dépenses publiques, la réduction des impôts et des compensations directes pour les travailleurs et les entreprises qui ne peuvent pas poursuivre leurs activités.

Toutes ces mesures devraient ralentir la récession dans laquelle le monde semble entrer. Un point sur lequel Anthony Pompliano n’est pas d’accord:

“Le secrétaire au Trésor Mnuchin vient de dire que la Réserve fédérale et le Trésor s’efforcent de fournir” des liquidités illimitées “au système financier. LIQUIDITÉ ILLIMITÉE. Ce sera la plus grande expérience de relance monétaire jamais réalisée. Le Bitcoin a été conçu pour cela “, a tweeté Pompliano plus tôt dans la journée.

Avec cela, il semblerait indiquer qu’il considère que les mesures qui sont prises par la Réserve fédérale pour atténuer les effets de la crise auront des conséquences négatives pour l’économie. Dépréciation de la valeur de l’argent en raison d’un problème monétaire excessif.

Selon Pompliano, cette situation renforcera une monnaie déflationniste et échappera au contrôle de l’État, comme le Bitcoin.

