Ponte Morandi: fin du lancement du nouveau viaduc

28 avril 2020, par Alessandra Caparello

C’était le 14 août 2018 lorsque le Pont de Morandi de Gênes s’est effondré faisant 43 victimes. Une tragédie qui marque la ville ligure où ce pont, le viaduc Polcevera inauguré en septembre 1967 a représenté une étape importante dans l’histoire des autoroutes italiennes.

À partir de là, la reconstruction a officiellement commencé le 22 mars de l’année dernière, avec la déclaration de l’utilité du site et le début des travaux. Le 15 avril, la première fondation de pieux a été placée et aujourd’hui le nouveau viaduc revient pour rejoindre l’est et l’ouest de la Ligurie. La dernière section de la chaussée a été positionnée 620 jours après l’effondrement du pont Morandi. Lors de la cérémonie de lancement ce matin, le Premier ministre Giuseppe Conte.

«Gênes nous apprend à partir ensemble et nous ne cesserons de pointer les ennemis. Cette communauté a pu reprendre le voyage et est une lumière qui donne de l’espoir à toute l’Italie “

Le viaduc, en acier, mesure 1067 mètres de long et se compose de 19 travées de 40 mètres de haut soutenues par 18 pylônes. Le projet a été réalisé par l’architecte Renzo Piano.

Le pont n’est pas terminé – a déclaré le maire Marco Bucci – mais aujourd’hui nous célébrons la réunion des deux parties de la vallée “. Dans l’intervalle, il faudra également décider du nom du nouveau pont qui pourrait s’appeler “ pont43 ”, en mémoire des 43 victimes, pont Paganinini, et simplement “ pont de Gênes ”, l’idée lancée par l’architecte Piano.“Avant l’été, vous pouvez aller sur le pont”, assure-t-il Pietro Salini, PDG de Salini-Impregilo.

