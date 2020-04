Porsche estime que le COVID-19 affectera ses performances en Formule E

La suspension de deux mois décrétée par la Formule E à cause de la pandémie de COVID-19 Elle affecte également les équipements et les marques des séries électriques, du moins à court terme. Cependant, les conséquences de cet arrêt programmé peuvent être plus importantes pour Porsche et Mercedes, les deux marques qui ont fait leurs débuts dans le concours lors de la saison 2019-2020 et qui ont encore une expérience limitée. Donc, vous le considérez au moins Pascal Zurlinden. En fait, le chef de Porsche en compétition estime que La firme de Stuttgart doit réduire ses attentes pour la campagne 2020-2021.

À cet égard, Pascal Zurlinden explique que le développement du projet sera affecté par le manque d’activité, ainsi que par la propre compréhension de la Porsche 99X Electric: “En fin de compte, nous sommes des recrues et notre objectif pour cette saison était d’apprendre autant que possible. Avec l’annulation de certains ePrix, Je pense que dans notre deuxième saison, nous serons toujours des recrues à bien des égards et nous ne connaîtrons pas les indices de certaines villes. Je pense que cela affectera nos objectifs. en Formule E, mais nous pressons fort avec le simulateur pour essayer d’être aussi fort que possible pour la saison prochaine. “

Virgin Racing «change» la Formule E pour lutter contre le coronavirus

Andre Lotterer, pilote Porsche, a fait écho à l’avis de son patron: “L’inconvénient de cette situation est que l’on n’ajoute pas d’expérience sur certaines pistes. Rome, Paris ou Séoul seront tracées qui continueront d’être nouvelles pour nous la saison prochaine. Nous serons toujours des «débutants» sur certaines pistes lors de notre deuxième campagne en Formule E. Dans l’ensemble, nous essayons de chercher le positif Et cette situation nous donne le temps d’aborder d’autres choses qui ne seraient normalement pas en tête de notre liste de priorités. Nous ne sommes pas tellement concentrés sur la préparation de la course et oui plus dans le développement de la voiture et du projet“