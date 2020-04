Porsche, Kia et Mazda ont remporté les World Car Awards 2020

Le Salon de New York est reporté à la fin août de cette année, mais cela n’a pas empêché les organisateurs des World Car Awards d’effectuer, comme chaque année, la remise des reconnaissances, lors d’une cérémonie transmise via Internet depuis son siège social à Toronto , Canada.

Le grand gagnant de la journée a été la Porsche Taycan, la première voiture de sport électrique de la firme allemande, devenue la voiture de sport et de luxe 2020. Ce véhicule à batterie n’a été facile sur aucun des deux sujets, car pour Être le sportif de l’année a dû battre ses frères Porsche 911 et 718 Cayman / Spyder GT4. Alors que dans la liste restreinte de Luxury Auto, il a rivalisé avec la Porsche 911 et le SUV Mercedes-Benz EQC.

«La Porsche Taycan a été conçue pour être une Porsche dans tous les sens du terme, avec ses performances exceptionnelles, elle dessine un sourire sur le visage du conducteur, conforme à notre signature. Nous sommes très fiers et honorés que le jury des World Car Awards pense que nous avons réussi », a déclaré Oliver Blume, PDG et président de Porsche AG.

Pour sa part, Kia a pris le maximum d’honneur avec le nouveau SUV pleine grandeur Telluride, qui est devenu la voiture mondiale de l’année, un camion que nous n’aurons apparemment pas au Mexique, mais qui aux États-Unis et sous d’autres latitudes a reçu de très bonnes critiques et est placé, avec Seltos, comme l’un des grands paris mondiaux de la firme sud-coréenne dans le monde des VUS.

La réussite de Telluride n’est pas moindre, car elle a surclassé deux très fortes rivales, les Mazda CX-30 et Mazda3, qui ont connu un grand succès sur le marché mondial.

Kia a également reçu la reconnaissance du Meilleur Véhicule Urbain avec le Soul EV, la version électrique de la troisième génération de ce multisegment sous-compact, qui veut venir tourner dans notre pays, mais qui est encore en phase de planification. Soul a battu dans sa catégorie la version électrique de la Mini Cooper et des Volkswagen T-Croos.

«Tout le monde chez Kia est très honoré de ne pas avoir reçu un, sinon deux, World Car Awards. Il s’agit de l’une des compétitions les plus difficiles du monde de l’industrie automobile et prouve que Telluride et Soul EV sont deux véhicules d’exception.

“Ces distinctions témoignent du talent et des efforts de notre équipe mondiale, qui s’efforce de créer des voitures souhaitables, de haute qualité et pratiques que les conducteurs adorent”, a déclaré Thomas Schemera, vice-président exécutif et directeur de la division des produits de Kia. Motors Corporation.

Au final, Mazda n’est pas repartie les mains vides et la quatrième génération de la Mazda 3 a remporté le prix du meilleur design, une reconnaissance du grand travail réalisé par les artistes de la firme japonaise, qui ont décrit dans ce véhicule les canons esthétiques de tous ses nouvelle génération de voitures, la même qui porte déjà le CX-30 et qui atteindra le reste de la gamme.

