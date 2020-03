Porsche présente un processus d’impression 3D innovant pour personnaliser les sièges selon le goût du client

Pour améliorer les sensations de conduite à bord de ses voitures de sport, Porsche a présenté une alternative innovante à la sellerie conventionnelle des sièges baquet, c’est le siège baquet imprimé en 3D avec la forme de la carrosserie.

La partie centrale de l’assise, la zone rembourrée de la banquette et du dossier, est partiellement réalisée avec une imprimante 3D, ainsi les clients pourront choisir entre trois niveaux de rigidité (dur, moyen et doux) à l’avenir. Avec cette technologie, le fabricant personnalise le siège, quelque chose qui est utilisé dans le monde de la compétition professionnelle.

Le “siège baquet imprimé en 3D avec la forme du corps” est basé sur le baquet léger de Porsche et présente une construction sandwich: un support de base en polypropylène expansé (EPP) est rejoint par une couche respirante composée d’un mélange de matériaux en polyuréthane qui adhèrent au processus de fabrication (en d’autres termes, dans une imprimante 3D). La coque extérieure de ce siège prototype est en “Racetex” et a une conception perforée spécifique pour contrôler la température. Les panneaux transparents offrent une vue des composants teintés exposés dans la structure en treillis imprimée en 3D et donnent au siège baquet un design incomparable.

Le “siège baquet imprimé en 3D en forme de carrosserie” sera disponible chez Porsche Tequipment pour les conducteurs des gammes 911 et 718 à partir de début mai 2020. La série sera initialement limitée à 40 prototypes de sièges utilisables sur les circuits en Europe. , en combinaison avec des ceintures de sécurité à six points. Les suggestions des clients seront intégrées au processus de développement. Dans une phase ultérieure, le «siège baquet imprimé en 3D avec la forme de la carrosserie» sera homologué pour une utilisation sur route, avec trois niveaux de dureté et de couleurs. Il peut être commandé à l’usine via Porsche Exclusive Manufaktur à partir de la mi-2021. À long terme, la technologie permettra également des solutions personnalisées s’il y a suffisamment de clients intéressés. En plus d’une gamme élargie de couleurs, des sièges adaptés peuvent être développés et proposés avec le contour spécifique de chaque client.

