Portefeuille: secteurs à éviter et surpondération selon Equita

19 mars 2020, par Mariangela Tessa

Prudence. Il s’agit du mot de passe recommandé par Analystes Equita pour les investisseurs naviguant dans la tourmente des marchés financiers.

Une stratégie recommandée car, comme l’expliquent les experts dans une note:

Covid-19 a créé un choc mondial dangereux, qui influera négativement sur le comportement des consommateurs et des entreprises à l’avenir et qui rend inévitable un fort ralentissement économique à la fois dans l’UE et aux États-Unis;

la les entreprises ont augmenté le niveau d’endettement en raison des faibles taux d’intérêtet causée par le QE, amplifiant les effets négatifs d’un fort ralentissement économique sur les entreprises et la croissance mondiale. Le stock mondial d’obligations de sociétés non financières a atteint un sommet historique de 13,5 milliards de dollars en 2019 (OCDE), doublant en termes réels par rapport à décembre 2008 et par rapport aux cycles de crédit précédents, les obligations en circulation ont une qualité de crédit globale inférieure, exigences de remboursement plus élevées et délais plus longs. L’augmentation des rendements des obligations US / EU High Yield (qui ont augmenté respectivement de 468 / 411bps à 8,3% / 7,1%) indique précisément ces risques;

Les marchés se négocient sur des multiples apparemment inférieurs (P / E 20E S & P500 et Stoxx600 respectivement à 15x / 11x), mais le l’examen des estimations des bénéfices est clairement à la traîne par rapport à la détérioration rapide de l’image macro et donc les multiples réels sont décidément moins attractifs. En ce qui concerne spécifiquement le marché italien, le P / E 2020E du FTSE MIB est de 8x (moyen-petit 15x), avec une remise de 40% respectivement par rapport à la moyenne historique. Cependant, la révision des estimations de bénéfices depuis le début de l’année n’était “que” de 8% sur 2020 pour les grandes capitalisations et de 16% pour les petites capitalisations et les projections pour 2020 actualisent donc encore +3 de croissance des bénéfices % pour les grandes capitalisations et -9% pour les petites capitalisations. À titre de comparaison, en 2009, le bénéfice du FTSE MIB avait diminué d’environ 40% par rapport à 2008 et en 2011, les dévaluations avaient amené le nombre de bénéfices de l’indice principal en rouge par rapport à 2010.

Quel est le portefeuille idéal à ce stade du marché?

Les experts d’Equita confirment qu’ils ont inclus des titres de qualité, plus protégés à la baisse et / ou avec des moteurs spécifiques / des modèles commerciaux gagnants. En termes sectoriels:

«Le point de vue est que le Services publics, télécommunications et soins de santé sont les secteurs qui peuvent le mieux se défendre dans un scénario de fort ralentissement économique. Pour cette raison, en termes d’allocation d’actifs, nous allons ssurpondération dans le secteur des services publics, pendant que nous gardons le sous-pondération du secteur bancaire “.

