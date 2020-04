Portfolio: comment repenser les investissements, les secteurs à plus fort potentiel de croissance

La crise liée à coronavirus transformera de façon permanente la société et l’économie, avec des implications à moyen terme pour les investissements.

Dans ce contexte, le deuxième L’équipe de répartition des actifs de Candrian, trois secteurs pourraient bénéficier d’un rebond des rendements à moyen terme: la technologie, la santé, les produits durables et les énergies renouvelables.

“À notre avis, le secteur technologique sera le principal bénéficiaire si l’on considère que l’éloignement social représente le plus grand test de masse jamais réalisé. Deuxièmement, rien de plus qu’une crise met en évidence la nécessité d’augmenter dépenses de santé. Le troisième objectif est énergies renouvelables et d’autres produits durables qui représentaient déjà un secteur en croissance avant la crise et devraient continuer sur cette voie “, écrivent des experts, rappelant que si” l’épidémie de SRAS de 2003 a donné un coup de fouet important aux achats en ligne et à la croissance de Alibaba en Chine. Le coronavirus a le potentiel de déclencher un changement encore plus radical dans notre utilisation quotidienne de la technologie.

L’expérience est maintenant partagée presque partout dans le le télétravail devrait clairement accélérer l’adoption de pratiques telles que le travail intelligent, l’apprentissage en ligne ou la télémédecine. Tous ces développements impliquent une croissance pour les marchés des connexions à large bande, des semi-conducteurs, de la connectivité, des logiciels, des médias sociaux mais, d’autre part, ils entraînent également une augmentation de la cybercriminalité “.

Un développement significatif est attendu sur le front les soins de santé.

«La crise de Covid-19 en est une “Guerre” de santé publique, au moins selon les déclarations des dirigeants politiques. Si les professionnels de la santé sont les nouveaux soldats et que les médicaments et les vaccins sont les nouvelles armes, les populations auront probablement besoin de budgets de santé plus substantiels.

On peut donc s’attendre à une augmentation des dépenses publiques à cet égard. Il est fort probable que les actions de santé seront exposées à moins de risques lors des prochaines élections américaines; D’ici à novembre, les candidats opposés à une augmentation des dépenses publiques pourraient être contraints de choisir entre accorder une augmentation des fonds de santé ou perdre le consensus des électeurs “.

Enfin, les investissements dans entreprise avec un bon score ESG.

«La durabilité et les énergies renouvelables auront une importance croissante. L’activité de recherche interne que Candriam mène depuis plus de 15 ans indique qu’il existe des raisons d’évaluation valables d’investir dans des entreprises à haute notation ESG.

Il s’agit en général de sociétés à «croissance de qualité» plutôt qu’à «valeur», pour lesquelles nous tablons sur de bonnes performances à moyen terme. Les entreprises ayant de bons scores ESG ont également tendance à être moins endettées, un aspect important étant donné le contexte actuel de crise financière. “

Investissements sur le marché américain

Pour les investisseurs opérant sur le marché américain, les analystes de Allianz souligner que

«Au cours des phases baissières précédentes, les actions ont souvent rebondi – même considérablement – puis sont revenues à des niveaux égaux ou inférieurs aux creux précédents. Les investisseurs doivent se méfier des faux départs, en particulier jusqu’à ce que les pics d’urgence sanitaire mondiale et les marchés commencent le processus d’inversion. Toutefois, nous ne pensons pas que la pandémie compromettra la solidité des fondamentaux de l’économie américaine à long terme. En fin de compte, la baisse des prix des actifs et les fluctuations du marché pourraient créer opportunité pour les investisseurs en attendant des niveaux de risque / rendement plus intéressants “.

Dans l’attente du «pic de l’épidémie de coronavirus» sur les marchés, les investisseurs, selon les experts d’Allianz, devraient adopter une stratégie qui se concentre sur:

– d’une part sur le des actifs défensifs, tels que le Trésor, l’or et le dollar américain;

– sur l’autre actif sur actifs risqués qui pourraient bénéficier de la reprise économique sous forme de valeurs pharmaceutiques et technologiques (par exemple 5G, cloud computing et e-gaming).

«Sans oublier la part A chinoise, étant donné que la Chine a été la première à sortir de la crise jusqu’à présent. Nous suggérons également de prendre en considération les classes d’actifs et les secteurs qui tarifent des situations extrêmement difficiles mais qui pourraient finalement se redresser, comme certaines compagnies aériennes. Ce n’est jamais le mauvais moment pour dresser une “liste de souhaits”.