Poundland lancera des aliments réfrigérés et surgelés alors qu’ils se tournent vers l’épicerie

Poundland a déclaré que près d’un magasin sur dix bénéficierait de l’expansion

// Poundland s’oriente vers le marché de l’épicerie en lançant sa gamme d’aliments surgelés et réfrigérés

// Le programme d’expansion couvrira un certain nombre de villes du Nord et des Midlands

Poundland a annoncé qu’elle lancerait des aliments surgelés et réfrigérés dans 60 magasins «shop-in-shop» après avoir étendu un essai «réussi».

Le détaillant à rabais lancera l’initiative à partir du 10 mars après un projet pilote réussi dans cinq magasins du Derbyshire et du Yorkshire.

Poundland a déclaré avoir reçu l’approbation du client après avoir vendu des produits allant des yaourts de luxe au poisson congelé.

Il a déclaré que près d’un magasin sur dix bénéficierait de l’expansion, qui a vu Poundland s’associer avec le spécialiste des aliments surgelés Fulton Foods.

Le programme d’expansion couvrira un certain nombre de villes du Nord et des Midlands, avec les premiers magasins à recevoir les changements à Gateshead, Hartlepool, Sunderland et Nottingham.

Surnommé «Project Ice», Poundland prévoit d’ouvrir les 20 premiers magasins en magasin d’ici la fin de ce mois et les 40 autres début juin, car il offre aux clients l’accès au marché britannique des aliments réfrigérés et surgelés estimé à 20 milliards de livres sterling dans les magasins. pour la première fois.

“Nous sommes là pour apporter aux clients plus de ce qu’ils aiment, et les aliments surgelés et réfrigérés figurent en haut de leur liste”, a déclaré le directeur général de Poundland, Barry Williams.

«Il ressort clairement de notre projet pilote de cinq magasins que les clients ont réservé un accueil chaleureux à notre offre Project Ice qui apporte notre promesse de valeur incroyable à plus de ce qu’ils achètent, semaine après semaine.»

